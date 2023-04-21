Документ президент України підписав 21 квітня. Тепер для отримання українського паспорта треба скласти три іспити, пише 24 Канал.

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Що відомо про зміни у законодавстві

Володимир Зеленський підписав проєкт закону про внесення змін до законів України про:

громадянство України;

забезпечення функціонування української мови як державної щодо умов прийняття до громадянства України.

Згідно зі змінами, щоб отримати громадянство України, потрібно скласти іспити з:

основ Конституції України;

історії України;

на рівень володіння державною мовою.

Іспити треба скласти перед отриманням громадянства або ж надати заяву, що іноземець або особа без громадянства складе іспити й протягом 2 років після отримання громадянства надасть документи про це.

Проте є винятки – люди, які мають визначні заслуги перед Україною, або ж їхнє прийняття до громадянства становить державний інтерес, або служать в ЗСУ. Вони мають подати зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції України, української мови та історії України.

Що цьому передувало