Документ президент України підписав 21 квітня. Тепер для отримання українського паспорта треба скласти три іспити, пише 24 Канал.
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Що відомо про зміни у законодавстві
Володимир Зеленський підписав проєкт закону про внесення змін до законів України про:
- громадянство України;
- забезпечення функціонування української мови як державної щодо умов прийняття до громадянства України.
Згідно зі змінами, щоб отримати громадянство України, потрібно скласти іспити з:
- основ Конституції України;
- історії України;
- на рівень володіння державною мовою.
Іспити треба скласти перед отриманням громадянства або ж надати заяву, що іноземець або особа без громадянства складе іспити й протягом 2 років після отримання громадянства надасть документи про це.
Проте є винятки – люди, які мають визначні заслуги перед Україною, або ж їхнє прийняття до громадянства становить державний інтерес, або служать в ЗСУ. Вони мають подати зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції України, української мови та історії України.
Що цьому передувало
- Верховна Рада України в другому читанні підтримала проєкт закону №7606 про внесення змін до законів про громадянство України та про забезпечення функціонування української мови як державної щодо умов прийняття до громадянства України.
- 21 березня за цей проєкт закону проголосував 281 народний депутат.
- Варто зауважити, що ще у травні 2022 року відповідну петицію зареєстрували на сайті президента України. Її підтримали понад 26 тисяч людей з 25 необхідних для розгляду Володимиром Зеленським.
- Вже у липні 2022 року український лідер доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю зайнятись цим питанням. Варто зазначити, що цей проєкт закону ініціював Шмигаль. Однак ще ініціатори закону просили, щоб екзамен включав тести на знання мови, історії.