Румыния является одной из тех стран, которые с самого начала полномасштабного вторжения непреклонно поддерживают Украину. В то же время в Бухаресте иногда критикуют определенные законы нашего государства, в частности, относительно национальных меньшинств. Собственно глава Румынии в среду, 4 января, обсуждал эту – уже принятую – законодательную инициативу с украинским президентом Зеленским.

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Румыния обеспокоена законом о нацменьшинствах

В прессрелизе по результатам разговора между президентами обоих государств говорится, что Иоганнис обратился к Зеленскому с просьбой как можно скорее устранить определенные нюансы, существующие в законе о национальных меньшинствах. Этот вопрос также обсудят главы МИД Румынии и Украины.

Президент Румынии подробно остановился на недавнем принятии Украиной закона о национальных меньшинствах, который вызвал беспокойство и недовольство со стороны румынской власти и представителей румынской общины в Украине,

– говорится в сообщении на официальном сайте лидера соседней страны.

Там также отмечено, что Зеленский открыт для того, чтобы румынская община в Украине могла иметь те же права, которые имеет украинская община в Румынии.

Обратите внимание! Украинские парламентарии приняли законопроект о национальных меньшинствах 13 декабря. Это было одним из главных условий для того, чтобы Украина могла свободно вступить в Евросоюз.

В канун Нового года Зеленский подписал закон о нацменьшинствах

Напомним, что глава нашего государства подписал этот закон 30 декабря 2022 года. Об этом написал сначала депутат Ярослав Железняк, а затем официальное сообщение появилось на сайте Офиса Президента.

Собственно, как отметил нардеп, таким образом наше государство приняло все законы, необходимые для вступления в Европейский Союз. Однако Украина проигнорировала определенные предложения Венецианской комиссии по поводу правок в закон о национальных меньшинствах.