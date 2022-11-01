Об этом говорится в письме компании "Новая почта", направленном руководителю парламентского Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрию Киселю. Именно он отвечает за разработку законопроекта по регулированию отрасли.

Тем временем "Новая почта" возобновила работу в двух деоккупированных городах Донбасса

Бизнес отреагировал на проект закона о почтовой связи

Представители бизнеса отметили, что комитет не проводил консультаций с ними, а сразу приготовил ко второму чтению документ, содержащий спорные нормы. В частности, парламентарии предлагают ввести государственный контроль, а также наделить чрезмерными полномочиями Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в области электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.

"Такой надзор (контроль) будет предусматривать проведение Комиссией проверок, вынесение распорядительных документов по их последствиям, применение административно-хозяйственных санкций, проведение мониторинга качества предоставления почтовых услуг, вымогание предоставления отчетности, информации, в том числе содержащей финансово-экономические показатели документов и материалов операторами почтовой связи в адрес Комиссии", – отмечают в Новой Почте, подчеркивая возможные риски усиления административного давления на бизнес.

Реакция антикоррупционных ведомств

В то же время, антикоррупционные структуры и другие комитеты парламента отмечают, что предложенная ко второму чтению версия законопроекта о почтовой связи противоречит обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. В частности, специальная Директива ЕС, регулирующая почтовую связь во всех странах Евросоюза, не предусматривает государственный надзор за почтовыми операторами. Она только регулирует услуги общего обслуживания, что в соответствии с украинским законодательством предусматривает государственный контроль только в сфере универсальных услуг почтовой связи.

Так же европейское законодательство не наделяет государственных регуляторов какими-либо "уголовными" полномочиями. Вместо этого действует следующая процедура:

государства-члены ЕС только устанавливают общие стандарты почтовой деятельности,

раз в несколько лет операторы проходят плановые проверки.

А вот украинские законодатели могут наделить государственного регулятора полномочиями постоянных проверок и мониторинга.

Национальное агентство по предотвращению коррупции, осуществлявшее анализ законопроекта с аналогичными нормами, выразило свои опасения относительно недопустимости чрезмерного административного давления. Все потому, что практически неограниченные контрольные возможности государственных регуляторов могут стать источником больших коррупционных рисков. НАПК также обращает внимание депутатов, что предложенное ими законодательное регулирование почтовой отрасли противоречит нормативам ЕС.

Кроме того, в предложенном депутатами уже готовящемся ко второму чтению законопроекте существует риск дублирования контролирующих функций государства. В настоящее время соблюдение прав потребителей почтовых услуг контролирует Госпродпотребслужба, а предоставление таких полномочий еще одному государственному органу приведет к усилению административного давления – это прямо противоречит закону "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Парламентский комитет по интеграции Украины в Европейский Союз в своем заключении к другому законопроекту о регулировании почтовой отрасли с аналогичными нормами также указывает на необходимость "существенной доработки" документа, чтобы гармонизировать его с правилами Евросоюза, членство в котором Украина очень хочет получить.

Также закон в предложенной ко второму чтению редакции может помешать развитию в Украине международных почтовых отправлений, требовать от украинских операторов иметь специальные коды для таможенного контроля в местах международного почтового обмена. Такое законодательное требование может стать искусственным регуляторным барьером, который будет мешать развитию конкуренции в сегменте международных отправлений и приведет к монополизации сервиса и его ухудшению.

Поэтому бизнес, НАПК и парламентские комитеты просят коллег-депутатов более тщательно поработать над законопроектом, чтобы избежать ошибок и рисков.

Проект закона содержит коррупциогенные факторы и требует доработки с учетом приведенных рекомендаций и учет других замечаний, – отмечают они.