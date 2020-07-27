Верховная Рада накануне приняла законопроект о внесении изменений в закон Украины "О государственной службе касаемо кандидатского резерва", которым предусматривалось создание резерва государственных служащих. Однако Владимир Зеленский вернул документ в парламент с предложениями об изменениях.

Авторы законопроекта прогнозировали, что его принятие будет способствовать обеспечению доступа к государственной службе большего количества профессиональных лиц, обладающих необходимыми знаниями, умениями и навыками, моральными и деловыми качествами.

Обратите внимание Арест без залога за наркопреступления: Зеленский внес в Раду законопроект

Предложения Владимира Зеленского опубликовал сайт президента Украины.

Что предусматривал закон

Возможность автоматического приглашения через личный кабинет на Едином портале вакансий государственной службы кандидата к участию в конкурсах на другие должности государственной службы. Однако только в том случае, если его профессиональная компетентность соответствует требованиям к таким должностям.

Информация о таких кандидатах может предоставляться на соответствующие запросы государственных органов.

Закон устанавливал однолетний срок пребывания в базе кандидатского резерва информации по указанным кандидатам.

Что предлагает Зеленский

Отменить положения, которыми установлено, что субъект назначения может принять решение об увольнении государственного служащего с должности категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьера или соответствующего министра или руководителя государственного органа в течение четырех месяцев со дня назначения.

Включить в состав Комиссии представителей основных государственных институтов, способных профессионально дать оценку человеку, претендующему на занятие должности государственной службы категории "А", о его профессиональной компетентности.

Назначенные на должности чиновники на период действия карантина, могут быть назначены на соответствующие должности или переведены на равнозначные или ниже вакантные должности в этом органе без обязательного проведения конкурса.

В случае, если субъект назначения или руководитель государственной службы считают, что госслужащие не соответствуют занимаемой должности, то объявляется конкурс течение двух недель после отмены карантина.

Какие должности предусматривает категория "А"

Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины и его заместителей;

руководителя аппарата (секретариата) постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом Украины;

Государственного секретаря Кабмина и его заместителей, государственных секретарей министерств;

руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не являются членами Кабмина, и их заместителей;

руководителей аппаратов Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, высших специализированных судов и их заместителей, руководителей секретариатов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и их заместителей, Председателя Государственной судебной администрации Украины и его заместителей;

руководителей государственной службы в других государственных органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, и их заместителей.

Заметим, что пока Верховная Рада находится на каникулах до начала сентября. Для того, чтобы рассмотреть законопроект с изменениями парламент должен инициировать внеочередное заседание, или уже ждать до завершения каникул.