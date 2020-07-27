Зеленский ветировал закон о создании резерва госслужащих: что предлагает президент
Верховная Рада накануне приняла законопроект о внесении изменений в закон Украины "О государственной службе касаемо кандидатского резерва", которым предусматривалось создание резерва государственных служащих. Однако Владимир Зеленский вернул документ в парламент с предложениями об изменениях.
Авторы законопроекта прогнозировали, что его принятие будет способствовать обеспечению доступа к государственной службе большего количества профессиональных лиц, обладающих необходимыми знаниями, умениями и навыками, моральными и деловыми качествами.
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Предложения Владимира Зеленского опубликовал сайт президента Украины.
Что предусматривал закон
- Возможность автоматического приглашения через личный кабинет на Едином портале вакансий государственной службы кандидата к участию в конкурсах на другие должности государственной службы. Однако только в том случае, если его профессиональная компетентность соответствует требованиям к таким должностям.
- Информация о таких кандидатах может предоставляться на соответствующие запросы государственных органов.
- Закон устанавливал однолетний срок пребывания в базе кандидатского резерва информации по указанным кандидатам.
Что предлагает Зеленский
- Отменить положения, которыми установлено, что субъект назначения может принять решение об увольнении государственного служащего с должности категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьера или соответствующего министра или руководителя государственного органа в течение четырех месяцев со дня назначения.
- Включить в состав Комиссии представителей основных государственных институтов, способных профессионально дать оценку человеку, претендующему на занятие должности государственной службы категории "А", о его профессиональной компетентности.
- Назначенные на должности чиновники на период действия карантина, могут быть назначены на соответствующие должности или переведены на равнозначные или ниже вакантные должности в этом органе без обязательного проведения конкурса.
- В случае, если субъект назначения или руководитель государственной службы считают, что госслужащие не соответствуют занимаемой должности, то объявляется конкурс течение двух недель после отмены карантина.
Какие должности предусматривает категория "А"
- Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины и его заместителей;
- руководителя аппарата (секретариата) постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом Украины;
- Государственного секретаря Кабмина и его заместителей, государственных секретарей министерств;
- руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не являются членами Кабмина, и их заместителей;
- руководителей аппаратов Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, высших специализированных судов и их заместителей, руководителей секретариатов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и их заместителей, Председателя Государственной судебной администрации Украины и его заместителей;
- руководителей государственной службы в других государственных органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, и их заместителей.