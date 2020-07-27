Верховна Рада ухвалила законопроєкт про внесення змін до закону України "Про державну службу щодо кандидатського резерву”, яким передбачалося створення резерву державних службовців. Однак Володимир Зеленський повернув документ до парламенту з пропозиціями про зміни.

Автори законопроєкту прогнозували, що його ухвалення сприятиме забезпеченню доступу до державної служби більшої кількості професійних осіб, які володіють необхідними знаннями, уміннями та навичками, моральними і діловими якостями, повідомляє 24 канал.

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Пропозиції Володимира Зеленського опублікував сайт президента України.

Що передбачав закон

Можливість автоматичного запрошення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби кандидата до участі у конкурсах на інші посади державної служби. Однак лише у тому випадку, якщо його професійна компетентність відповідає вимогам до таких посад.

Інформація щодо таких кандидатів також може надаватися на відповідні запити державних органів.

Закон встановлював однорічний строк перебування в базі кандидатського резерву інформації щодо зазначених кандидатів.

Що пропонує Зеленський

Скасувати положення, якими встановлено, що суб’єкт призначення може ухвалити рішення про звільнення державного службовця з посади категорії "А" з власної ініціативи, за поданням прем’єра або відповідного міністра чи керівника державного органу протягом чотирьох місяців з дня призначення.

Включити до складу Комісії представників основних державних інституцій, які спроможні фахово надати оцінку особі, що претендує на зайняття посади державної служби категорії "А", щодо її професійної компетентності.

Призначені на посади посадовці на період дії карантину, можуть бути призначені на відповідні посади чи переведені на рівнозначні або нижчі вакантні посади в цьому органі без обов’язкового проведення конкурсу.

У разі, якщо суб’єкт призначення або керівник державної служби вважають, що держслужбовці не відповідають займаній посаді, то оголошується конкурс протягом двох тижнів після скасування карантину.

Які посади передбачає категорія "А"

Керівника Апарату Верховної Ради України та його заступників;

керівника апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного президентом України;

Державного секретаря Кабміну та його заступників, державних секретарів міністерств;

керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабміну, та їх заступників;

керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників;

керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників.

Зауважимо, що наразі Верховна Рада перебуває на канікулах до початку вересня. Для того, щоб розглянути законопроєкт із змінами парламент має ініціювати позачергове засідання, або вже чекати до завершення канікул.