Украинский парламент ожидал решения главы государства почти два месяца и уже 2 апреля закон был принят. Электронный кабинет поможет сократить количество визитов граждан в территориальные центры комплектации. Напомним, что проект закона был зарегистрирован в парламенте 18 сентября 2023 года депутатами разных фракций.

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Закон вступил в силу

Дмитрий Лубинец сообщил, что 4 апреля вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и получения статуса ветерана войны во время действия военного положения".

Я, как Омбудсман Украины, приветствую такое решение, ведь его нормы упрощают процедуру оформления статуса участника боевых действий во время действия военного положения, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибших защитников и защитниц Украины. Офис Омбудсмана активно участвовал в разработке положений этого Закона Украины,

– написал украинский чиновник.

Как отметил Лубинец, этим документом предусмотрена возможность подать заявление в соответствующие госорганы в бумажной или электронной форме в соответствии с Законом "Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг".

В частности, с помощью средств Единого государственного вебпортала электронных услуг или Единого госреестра ветеранов войны для получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибших защитников и защитниц Украины.

По его словам, этим законом также предусмотрено установление особенностей приобретения статуса УБД во время действия военного положения на основе справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Также это касается защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России против Украины, оформленной в электронном виде. В то же время если в реестре ветеранов войны достаточно сведений, статус участника боевых действий будет предоставляться автоматически.

Омбудсмен также отметил, что уже в течение одного месяца Кабинет Министров Украины должен привести нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом. Он убежден в том, что Украина должна обеспечивать надлежащий уровень соцгарантий для участников боевых действий и семей украинских защитников и защитниц.