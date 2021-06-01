Законопроект определяет основы региональной государственной политики. Против его одобрения были 8 парламентариев.
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Что предусматривает документ
- Законопроект определяет единую систему документов стратегического планирования регионального развития;
- усиливает связь между государственной стратегией регионального развития, региональными стратегиями и документами стратегического планирования развития территориальных общин;
- усиливает координирующую роль Министерства развития общин и территорий по вопросам реализации региональной политики;
- вводит положения об обязательной разработке сельскими, поселковыми, городскими советами стратегий развития территориальных общин;
- усиливает институциональную поддержку регионального развития. Так, агентства регионального развития будут иметь права предоставлять платные услуги, кроме того, расширяется перечень их учредителей;
- конкретизирует механизм и порядок мониторинга и оценки реализации государственной региональной политики.