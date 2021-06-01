Законопроєкт визначає основи регіональної державної політики. Проти його схвалення були 8 парламентарів.
Читайте також Верховна Рада розгляне цього тижня 5 аграрних законопроєктів: список
Що передбачає документ
- Законопроєкт визначає єдину систему документів стратегічного планування регіонального розвитку;
- посилює зв'язок між державною стратегією регіонального розвитку, регіональними стратегіями та документами стратегічного планування розвитку територіальних громад;
- посилює координуючу роль Міністерства розвитку громад та територій з питань реалізації регіональної політики;
- запроваджує положення щодо обов'язкового розроблення сільськими, селищними, міськими радами стратегій розвитку територіальних громад;
- посилює інституційну підтримку регіонального розвитку. Так, агенції регіонального розвитку матимуть права надавати платні послуги, крім того, розширюється перелік їх засновників;
- конкретизує механізм та порядок моніторингу та оцінювання реалізації державної регіональної політики.