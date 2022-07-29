Об этом 24 каналу сообщил народный депутат Павел Бакунец. Он рассказал детали о законе об особом статусе поляков, которые находятся на территории Украины.

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Возможности для поляков

По словам нардепа, это рамочный обширный закон, дающий возможность полякам или семьям поляков, находясь 18 месяцев в Украине, получать особые условия для того, чтобы:

трудоустроиться;

получить надлежащий врачебный уход;

устроить для обучения своих детей;

устроиться на обучение студентам.

Еще более особый статус

Как отметил Бакунец, нардепы уже даже обсудили, что срок в 18 месяцев, о котором говорится в законе, нужно увеличить следующими законопроектами. Он подчеркнул, что во время войны маловероятно, что наши побратимы из Польши поедут в Украину, поэтому эти 18 месяцев могут быстро пройти.

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"Именно поэтому это время однозначно продлят. В этом направлении, чтобы обеспечить еще более особый статус полякам в Украине, разработают и вынесут в зал еще не один законопроект, ведь мы понимаем, какую важную поддержку они оказали нашим украинским семьям, женщинам, детям, которые в количестве более 3 миллионов выехали из-за войны", – подчеркнул нардеп.

Долгое сотрудничество с поляками

Он также подчеркнул, что сотрудничество поляков и украинцев началось задолго до того, как в нашем небе начали летать российские ракеты. Он добавил, что это сотрудничество продолжалось на уровне общественных организаций, органов местного самоуправления, уже реализовали огромный спектр международных проектов.

"Как во время вызова войны, так и до того – наши народы становятся все более дружными, близкими, и взаимная помощь однозначно ожидаема. Поэтому нам также нужно будет что-то сделать для наших соседей поляков", – отметил Бакунец.

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Закон об особом статусе поляков: что известно