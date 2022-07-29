Про це 24 каналу повідомив народний депутат Павло Бакунець. Він розповів деталі щодо закону про особливий статус поляків, які перебувають на території України.

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Можливості для поляків

За словами нардепа, це рамковий обширний закон, який дає можливість полякам або сім'ям поляків, перебуваючи 18 місяців в Україні, отримувати особливі умови для того аби:

працевлаштуватися;

отримати належний лікарський догляд;

влаштувати на навчання своїх дітей;

влаштуватися на навчання студентам.

Ще більш особливий статус

Як зазначив Бакунець, нардепи вже навіть обговорили те, що термін у 18 місяців, про який мовиться в законі, потрібно збільшити наступними законопроєктами. Він наголосив, що в час війни малоймовірно, що наші побратими з Польщі поїдуть в Україну, тож ці 18 місяців можуть швидко сплинути.

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"Саме тому цей час однозначно продовжать. У цьому напрямі, аби забезпечити ще більш особливий статус полякам в Україні, розроблять і винесуть до залу ще не один законопроєкт, адже ми розуміємо, яку важливу підтримку вони надали нашим українським родинам, жінкам, дітям, які в кількості понад 3 мільйони виїхали через війну", – наголосив нардеп.

Довга співпраця з поляками

Він також підкреслив, що співпраця поляків і українців почалася ще задовго до того, як в нашому небі почали літати російські ракети. Він додав, що ця співпраця тривала на рівні громадських організацій, органів місцевого самоврядування, уже реалізували величезний спектр міжнародних проєктів.

"Як у час виклику війни, так і до того – наші народи стають щоразу більш дружніми, ближніми, й взаємна допомога однозначно очікувана. Тому нам також потрібно буде щось зробити для наших сусідів поляків", – зауважив Бакунець.

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