Мовиться про законопроєкт №7550. За нього проголосували 283 народних депутати, повідомляє 24 канал.

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Які гарантії отримають поляки

Поляки зможуть перебувати на території України протягом 18 місяців після ухвалення закону та користуватися всіма правами та свободами, що й українці.

Гарантії для поляків:

право на працевлаштування без спецдозволу на використання праці іноземців;

держреєстрація як платника податків, реєстраційний номер облікової картки;

ведення господарської діяльності;

освіта, соцвиплати, медичне обслуговування на умовах громадян України;

соціальний захист – це право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття тощо.

допомога з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Закон – відповідь на допомогу Польщі

Такий закон схвалили, оскільки Польща – одна з перших країн, яка прийшла на допомогу Україні після нападу росії.

Крім того, сусідня країна теж схвалила закон про допомогу українцям у зв'язку з війною, а 16 липня українці у Польщі отримали доступ до безкоштовної медицини нарівні з поляками.

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