Зеленський анонсував законопроєкт в присутності Дуди

Таку заяву глава держави зробив під час засідання Верховної Ради, на якому був присутній президент Польщі Анджей Дуда. Його там зустріли з оплесками.

Нагадаємо Дуду оплесками зустріли у Верховній Раді: послухати його прийшов і Зеленський

Про президентську ініціативу повідомила народна депутатка Ольга Совгиря. Володимир Зеленський зазначив, що внесе до Верховної Ради цей законопроєкт уже найближчим часом.

Президент України анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроекту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні,

– заявила Совгиря.

У своєму телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк розповів трохи деталей про виступ президента Володимира Зеленського у Верховній Раді. Глава держави наголосив на єдності України та Польщі, якій ніщо не завадить.

Ніхто не може порушити нашу єдність України та Польщі. Ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні,

– наголосив Зеленський.

Цікаво! Володимир Зеленський згадав про Євробачення не випадково, адже після конкурсу, на якому перемогла Україна, вибухнув справжній скандал через бали українського журі. Представники Литви та Польщі отримали від професійних суддів 0 балів, що викликало обурення в українців. Водночас за результатами телеголосування, найвищі бали від України якраз таки отримали Польща та Литва.

Польща підтримує Україну з перших днів війни: головне

З перших днів повномасштабного наступу Росії на Україну Польща активно підтримує нашу державу, зокрема наших громадян, які втікають закордон. До сусідньої країни виїхали майже 3 мільйони українців.

Польська влада спростила перетин кордону та скасувала усі коронавірусні обмеження для українців. Нашим громадянам надають допомогу.

На тлі такої великої підтримки президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вірить у те, що кордонів між Польщею в майбутньому не буде. після цього російська пропаганда почала роздувати фейки про нібито те, що "Польща хоче захопити Україну", забувши, що саме це зараз прагне зробити Росія.

Президент Анджей Дуда увечері 21 травня прибув до України. Він став першим іноземним лідером, який під час повномасштабного вторгнення Росії до України виступив у Верховній Раді.

До теми – як Дуду зустріли у парламенті: дивіться відео