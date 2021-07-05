Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Елена Мошенец. Она верит, что нардепы поддержат будущий законопроект о лоббизме.

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"Сейчас сложился исторический момент, когда в контексте деолигархизации и крупных реформ есть значительный шанс наконец принять этот закон", – сказала она.

Мошенец считает, что депутаты готовы это сделать. Доказательством этого стало принятие законопроекта о деолигархизации в первом чтении.

Было четко заявлено, что есть политическая воля по реализации этих положений. Это будет сложно, но актуален закон, который будет регулировать деятельность лоббистских структур,

– заверила Мошенец.

Этот документ должен дополнять закон о деолигархизации, если тот примут во втором чтении.

Справка. Верховная Рада 1 июля поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении. Зеленский заявил, что теперь олигархи – в прошлом.

Как регулировать лоббизм

Мошенец назвала главные моменты, которые, вероятнее всего, изменятся.

Мотивировать создание рынка таким образом, чтобы теневая часть стала понятной. Сделают открытыми, прозрачными и доступными каждому контакты лиц, которые должны отчитываться о своей деятельности. Лоббистский реестр должно вести национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Нардеп отметила, что это структура, которая доказала не только профессионализм, но и независимость и открытость.

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Справка. Лоббизм – это легальное или нелегальное влияние на представителей государственной власти. Таким образом некоторые лица закрепляют собственные интересы или интересы клиентов в управленческих решениях.