Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Елена Мошенец. Она верит, что нардепы поддержат будущий законопроект о лоббизме.

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"Сейчас сложился исторический момент, когда в контексте деолигархизации и крупных реформ есть значительный шанс наконец принять этот закон", – сказала она.

Мошенец считает, что депутаты готовы это сделать. Доказательством этого стало принятие законопроекта о деолигархизации в первом чтении.

Было четко заявлено, что есть политическая воля по реализации этих положений. Это будет сложно, но актуален закон, который будет регулировать деятельность лоббистских структур,
– заверила Мошенец.

Этот документ должен дополнять закон о деолигархизации, если тот примут во втором чтении.

Как регулировать лоббизм

Мошенец назвала главные моменты, которые, вероятнее всего, изменятся.

  1. Мотивировать создание рынка таким образом, чтобы теневая часть стала понятной.
  2. Сделают открытыми, прозрачными и доступными каждому контакты лиц, которые должны отчитываться о своей деятельности.
  3. Лоббистский реестр должно вести национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Нардеп отметила, что это структура, которая доказала не только профессионализм, но и независимость и открытость.

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