Про це заявила нардепка від "Слуги народу" Олена Мошенець. Вона вірить, що нардепи підтримають майбутній законопроєкт про лобізм.
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"Зараз склався історичний момент, коли в контексті деолігархізації та великих реформ є значний шанс нарешті ухвалити цей закон", – сказала вона.
Мошенець вважає, що депутати готові це зробити. Доказом цього стало ухвалення законопроєкту про деолігархізацію у першому читанні.
Було чітко заявлено, що є політична воля щодо реалізації цих положень. Це буде складно, але на часі закон, який регулюватиме діяльність лобістських структур,
– запевнила Мошенець.
Цей документ має доповнювати закон про деолігархізацію, якщо той ухвалять у другому читанні.
Як регулюватимуть лобізм
Мошенець назвала головні моменти, які, найімовірніше, зміняться.
- Мотивуватимуть створення ринку у такий спосіб, щоб тіньова частина стала зрозумілою.
- Зроблять відкритими, прозорими та доступними кожному контакти осіб, які мають звітувати про свою діяльність.
- Лобістський реєстр має вести Національне агентство з питань запобігання корупції. Нардепка зазначила, що це структура, яка довела не лише фаховість, але й незалежність та відкритість.
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