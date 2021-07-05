Про це заявила нардепка від "Слуги народу" Олена Мошенець. Вона вірить, що нардепи підтримають майбутній законопроєкт про лобізм.

До теми Потрібен закон про лобізм, – Разумков пояснив, як варто доповнити закон про олігархів

"Зараз склався історичний момент, коли в контексті деолігархізації та великих реформ є значний шанс нарешті ухвалити цей закон", – сказала вона.

Мошенець вважає, що депутати готові це зробити. Доказом цього стало ухвалення законопроєкту про деолігархізацію у першому читанні.

Було чітко заявлено, що є політична воля щодо реалізації цих положень. Це буде складно, але на часі закон, який регулюватиме діяльність лобістських структур,

– запевнила Мошенець.

Цей документ має доповнювати закон про деолігархізацію, якщо той ухвалять у другому читанні.

Довідка. Верховна Рада 1 липня підтримала законопроєкт про деолігархізацію у першому читанні. Зеленський заявив, що тепер олігархи – в минулому.

Як регулюватимуть лобізм

Мошенець назвала головні моменти, які, найімовірніше, зміняться.

Мотивуватимуть створення ринку у такий спосіб, щоб тіньова частина стала зрозумілою. Зроблять відкритими, прозорими та доступними кожному контакти осіб, які мають звітувати про свою діяльність. Лобістський реєстр має вести Національне агентство з питань запобігання корупції. Нардепка зазначила, що це структура, яка довела не лише фаховість, але й незалежність та відкритість.

Мошенець розповіла про врегулювання лобізму в Україні: дивіться відео

Довідка. Лобізм – це легальний або нелегальний вплив на представників державної влади. У такий спосіб певні особи закріплюють власні інтереси або інтереси клієнтів в управлінських рішеннях.