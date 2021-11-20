На превышении скорости Туск попался 20 ноября – недалеко от Варшавы. Полиция, несмотря на серьезный статус нарушителя, выписала ему штраф 500 злотых – это около 3 200 гривен.

Ранее Экс-премьер Польши Туск возглавил главную оппозиционную партию страны

У Туска отобрали права на 3 месяца

На этом наказание для политика не завершилось: Туска еще и временно лишили водительских прав. Управлять он не сможет 3 месяца.

В полиции о правонарушениях рассказали довольно сухо: 64-летний водитель Skoda превысил допустимую скорость – 50 километров в час.

Как отреагировал на штраф Туск

Экс-президент Евросовета на полицию не обиделся. Он в соцсетях написал, что наказание – вполне адекватное.

Есть нарушение ПДД, предусмотрено наказание в виде ареста водительских прав на 3 месяца, 10 штрафных пунктов и штраф. Адекватно. Я принял это без обсуждения,

– написал Туск.

СМИ пишут, что превышение скорости было достаточно значительным: политик ехал со скоростью 107 километров в час.

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Туск ранее возглавил крупнейшую оппозиционную партию Польши

Отметим, что ранее Туск возглавил крупнейшую оппозиционную партию Польши – "Гражданскую платформу". За него проголосовало 97% однопартийцев. Должность исполняющего обязанности главы политсилы он занял с июля 2021 года.

Текст публикации Дональда Туска:

Есть нарушение ПДД, предусмотрено наказание в виде ареста водительских прав на 3 месяца плюс 10 штрафных баллов и штраф. Адекватно. Я принял это без обсуждения.