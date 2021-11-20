На швидкій їзді Туск попався 20 листопада – неподалік Варшави. Поліція незважаючи на поважний статус порушника, виписала йому штраф 500 злотих – це близько 3 200 гривень.

Раніше Експрем'єр Польщі Туск очолив головну опозиційну партію країни

У Туска відібрали права на 3 місяці

На цьому покарання для політика не завершилось: у Туска ще й тимчасово позбавили водійських прав. Кермувати він не зможе 3 місяці.

У поліції про правопорушення розповіли досить сухо: 64-річний водій Skoda перевищив допустиму швидкість – 50 кілометрів на годину.

Як відреагував на штраф Туск

Експрезидент Євроради на поліцію не образився. Він у соцмережах написав, що покарання – цілком адекватне.

Є порушення ПДР, передбачено покарання у вигляді арешту водійських прав на 3 місяці, 10 штрафних пунктів і штраф. Адекватно. Я прийняв це без обговорення,

– написав Туск.

ЗМІ пишуть, що перевищення швидкості було досить значним: політик їхав зі швидкістю 107 кілометрів на годину.

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Туск раніше очолив найбільшу опозиційну партії Польщі

Зазначимо, що раніше Туск очолив найбільшу опозиційну партію Польщі – "Громадянську платформу". За нього проголосували 97% однопартійців. Посаду виконувача обов'язків глави політсили він обійняв з липня 2021 року.

Текст публікації Дональда Туска:

Є порушення ПДР, передбачено покарання у вигляді арешту водійських прав на 3 місяці плюс 10 штрафних балів і штраф. Адекватно. Я прийняв це без обговорення.