Туск став очільником опозиції Польщі

Лідером Туска обрали на загальнопартійних виборах, які провели на вихідних 23 – 24 жовтня. У голосуванні він не мав конкурентів, тож отримав 97% голосів при явці 73,3% членів партії.

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Посаду виконуючого обов'язки лідера "Громадянської платформи" Туск виконував з липня 2021 року.

"Дякуємо і вітаємо всіх переможців. Переможені не повинні опускати руки. Ви всі одна команда, а найголовніша гра ще попереду. Якщо ви вірите в перемогу, поляки будуть вірити у вас", – написав у своєму твітері політик.

Хто такий Дональд Туск? Раніше Дональд Туск працював президентом Європейської ради. Наразі він очолює Європейську народну партію – найбільшу політсилу Євросоюзу. Влітку 2021 року він заявив, що повертається у внутрішню політику, аби перемогти партію "Право та справедливість", яка керує.

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