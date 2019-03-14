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      Закон о языках необходим, – Гриценко

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      Анатолий Гриценко
      Анатолий Гриценко

      Верховная Рада должна как можно быстрее принять закон о языках, а народные депутаты не могут затягивать этот вопрос.

      Об этом в эфире одного из телеканалов сказал Анатолий Гриценко.

      "Надо, чтобы был закон, который четко определяет статус государственного языка, условия его применения. Закон о языках должен быть. Он будет принят", – подчеркнул Гриценко.

      Он считает, что тот факт, что к законопроекту дали 2 тысячи поправок означает, что в парламенте больше депутатов, которые не желают принимать закон.

      "Это просто затягивание. Люди должны знать, что после того, как Конституционный суд отменил закон о языках Кивалова, то сейчас не действует ни один закон. Этот сектор нашей жизни ничем не урегулирован. Это неправильно", – сказал кандидат в президенты.

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      Теги: Анатолий Гриценко Новости политики
      Источник: 24 Канал
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