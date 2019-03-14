Закон о языках необходим, – Гриценко

Верховная Рада должна как можно быстрее принять закон о языках, а народные депутаты не могут затягивать этот вопрос.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал Анатолий Гриценко.

"Надо, чтобы был закон, который четко определяет статус государственного языка, условия его применения. Закон о языках должен быть. Он будет принят", – подчеркнул Гриценко.

Он считает, что тот факт, что к законопроекту дали 2 тысячи поправок означает, что в парламенте больше депутатов, которые не желают принимать закон.

"Это просто затягивание. Люди должны знать, что после того, как Конституционный суд отменил закон о языках Кивалова, то сейчас не действует ни один закон. Этот сектор нашей жизни ничем не урегулирован. Это неправильно", – сказал кандидат в президенты.