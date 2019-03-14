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      Закон про мови необхідний, – Гриценко

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      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко

      Верховна Рада повинна якнайшвидше прийняти закон про мови, а народні депутати не можуть затягувати це питання.

      Про це в ефірі одного з телеканалів сказав Анатолій Гриценко.

      "Треба, щоб був закон, який чітко визначає статус державної мови, умови її застосування. Закон про мови має бути. Він буде прийнятий", підкреслив Гриценко.

      Він вважає, що той факт, що до законопроекту дали 2 тисячі поправок означає, що у парламенті більше тих депутатів, які не бажають приймати закон.

      "Це просто затягування. Люди повинні знати, що після того, як Конституційний суд скасував закон про мови Ківалова, то зараз не діє жодний. Цей сектор нашого життя нічим не врегульований. Це неправильно",  сказав кандидат у президенти.

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      Теги: Новини політики Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 Канал
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