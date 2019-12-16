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      Как могут штрафовать должностных лиц, которые не будут говорить на украинском

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      Омбудсмен назвала штраф за публичное неиспользование должностными лицами украинского языка / Фото с фейсбук-страницы Монаховой

      Чиновники, которые отказываются публично использовать украинский язык, могут быть оштрафованы. Однако сначала будут проводить разъяснительную беседу.

      Человек, который публично выступает как чиновник или дает комментарии как представитель власти, обязан использовать государственный язык. Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова в интервью "Укринформу".

      Следует знать: Омбудсмен не будет инициировать переписывание закона о языке

      Максимальный штраф за неиспользование государственного языка – 700 необлагаемых минимумов (11 900 гривен).

      Мы будем рассматривать жалобу, сначала будем проводить разъяснительную беседу, а не поможет – выпишем штраф,
      – объяснила Монахова.

      Если никто не пожаловался, но должностное лицо все таки нарушает закон, аналитический отдел омбудсмена должен это отмониторить.

      "Мы обязательно будем вести работу по мониторингу – насколько закон выполняется, выполняется ли он всеми ветвями власти и государственными учреждениями", – добавила она.

      Что предусматривает закон о языке?

      Закон о функционировании украинского языка как государственного весной 2019 года одобрила Верховная Рада 8-го созыва. Впоследствии документ подписал пятый президент Петр Порошенко. Согласно закону, государственный украинский язык должны использовать в кабинетах чиновников (госслужба), в сфере услуг, образования и СМИ. Заметим, что в быту можно общаться на любом языке. А за нарушение закона не будут наказывать ближайшие 3 года, ведь в это время будет действовать переходный период.

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      Требования закона о государственном украинском языке / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украинский язык языковый вопрос Штрафы
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