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      Як можуть штрафувати посадовців, які не говоритимуть українською

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      Омбудсменка назвала штраф за публічне невикористанння посадовцями української мови / Фото з фейсбук-сторінки Монахової

      Посадовці, які відмовляються публічно використовувати українську мову, можуть бути оштрафовані. Однак спершу проводитимуть роз’яснювальну бесіду.

      Людина, котра публічно виступає як посадовець чи дає коментарі як представник влади, зобов'язана вживати державну мову. Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова в інтерв'ю "Укрінформу".

      Варто знати: Омбудсменка не ініціюватиме переписування закону про мову

      Максимальний штраф за невикористання державної мови – 700 неоподатковуваних мінімумів (11 900 гривень).

      Ми будемо розглядати скаргу, спершу проводитимемо роз’яснювальну бесіду, а не допоможе – випишемо штраф,
      – пояснила Монахова.

      Якщо ніхто не поскаржився, але посадова особа таки порушує закон, аналітичний відділ омбудсмена має це відмоніторити.

      "Ми обов’язково будемо вести роботу з моніторингу – наскільки закон виконується, чи виконується він усіма гілками влади та державними установами", – додала вона.

      Що передбачає закон про мову? 

      Закон про функціонування української мови як державної навесні 2019 року схвалила Верховна Рада 8-го скликання. Згодом документ підписав п’ятий президент Петро Порошенко. Згідно з законом, державною українською мовою повинні користуватися у кабінетах чиновників (держслужба), у сфері послуг, освіти і ЗМІ. Зауважимо, що в побуті можна спілкуватися будь-якою мовою. А за порушення закону не каратимуть найближчі 3 роки, адже в цей час діятиме перехідний період.

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      Вимоги закону про державну українську мову / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Українська мова мовне питання Штрафи
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