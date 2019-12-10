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      Омбудсменка не ініціюватиме переписування закону про мову

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      Тетяна Монахова не ініціюватиме переписування закону про державну українську мову / chytomo.com

      Урядова уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова заявила, що на сьогодні не планує ініціювати переписування закону про державну мову або відкладання його імплементацію (втілення).

      На сьогодні необхідно запустити цей закон, необхідно почати юридичний захист державної мови, заявила Монахова на пресконференції 10 грудня в Києві.

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      Зрозуміло, що до кожного закону можна придивитися, сказати, що він не є досконалим. Але якщо ми зараз не зрушимо з місця, а почнемо його переписувати, дискутувати навколо нього, то ми цей процес не запустимо,
      – сказала мовна омбудсменка.

      Водночас вона зазначила, що з часом відслідковуватиметься виконання та ефективність реалізації закону, і можливо пізніше будуть коректування та уточнення.

      "На сьогодні я не ініціюватиму переписування закону або відкладання його імплементації в жодному разі", – наголосила Монахова.

      Серед іншого вона закликала українців самостійно ознайомитися з текстом закону про мову, щоб не піддаватися на різні маніпуляції.

      Які завдання мовного омбудсмена? Відповідно до закону про державну мову, 6 листопада 2019 року в Україні створили Нацкомісію зі стандартів української мови. Серед її завдань – опрацювання та затвердження стандартів державної мови: правопис, стандарти термінології, підручники та посібники. А також захист та популяризація української мови. Крім того, омбудсменці можна буде поскаржитися на порушення мовного закону.

      Що передбачає закон про мову? Закон про функціонування української мови як державної навесні 2019 року схвалила Верховна Рада 8-го скликання. Згодом документ підписав п’ятий президент Петро Порошенко. Згідно з законом, державною українською мовою повинні користуватися у кабінетах чиновників (держслужба), у сфері послуг, освіти і ЗМІ. Зауважимо, що в побуті можна спілкуватися будь-якою мовою. А за порушення закону не каратимуть найближчі 3 роки, адже в цей час діятиме перехідний період.

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      Вимоги закону про державну українську  мову / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Законодавство Новини політики Новини України Українська мова мовне питання
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