13:37
10 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:09, 9 декабря
      Вєсті.UA
      21:01, 9 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Омбудсмен не будет инициировать переписывание закона о языке

      21 Читати новину українською
      Татьяна Монахова не будет инициировать переписывание закона О государственном украинском языке / chytomo.com

      Правительственная уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что на сегодня не планирует инициировать переписывание закона о государственном языке или откладывание его имплементации (реализацию).

      На сегодня необходимо запустить этот закон, необходимо начать юридическую защиту государственного языка, заявила Монахова на пресс-конференции 10 декабря в Киеве.

      К теме: Отменить закон о языке: Бужанский заявил, что внес в Раду законопроект

      Понятно, что к каждому закону можно присмотреться, сказать, что он не является совершенным. Но если мы сейчас не сдвинемся с места, а начнем его переписывать, дискутировать вокруг него, то мы этот процесс запустим,
      – сказала языковая омбудсмен.

      В то же время она отметила, что со временем будет прослежено выполнение и эффективность реализации закона, и, возможно, позже будут корректировки и уточнения.

      "На сегодня я не буду инициировать переписывание закона или откладывание его имплементации ни в коем случае", – подчеркнула Монахова.

      Среди прочего она призвала украинцев самостоятельно ознакомиться с текстом закона о языке, чтобы не поддаваться на различные манипуляции.

      Какие задачи языкового омбудсмена?
      Согласно закону О государственном языке, 6 ноября 2019 года в Украине создали Нацкомиссию по стандартам украинского языка. Среди ее задач – разработка и утверждение стандартов государственного языка: правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия. А также защита и популяризация украинского языка. Кроме того, омбудсмену можно будет пожаловаться на нарушение языкового закона.

      Что предусматривает закон о языке?
      Закон о функционировании украинского языка как государственного весной 2019 года одобрила Верховная Рада 8-го созыва. Впоследствии документ подписал пятый президент Петр Порошенко. Согласно закону, государственным украинским языком должны пользоваться в кабинетах чиновников (госслужба), в сфере услуг, образования и СМИ. Заметим, что в быту можно общаться на любом языке. А за нарушение закона наказывать не будут ближайшие 3 года, ведь в это время будет действовать переходный период.

      закон про державну мову закон про українську мову вимоги що передбачає закон тпро мову
      Требования закона О государственном украинский язык / инфографика 24 канала

      Как отличить корь от краснухи: основные симптомы
      сегодня
      69084
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Законодательство Новости политики Новости Украины языковый вопрос Украинский язык
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:33 Самые популярные страны 2019 года: рейтинг мест, которые должен посетить каждый
      Альона Захарова 6
      сегодня , 11:55 Зеленський vs Путін: нічия на чужому полі
      Ярослав Погарський 5383
      сегодня , 11:30 Смертельні пожежі в Одесі: чи наведе Труханов лад у місті
      Дмитро Гнап 51
      сегодня , 10:06 Хитрый Путин и волна протестов: топ событий, изменивших мир в 2019 году
      Анатолій Максимов 401
      сегодня , 07:30 Нормандская встреча в Париже: что известно о результатах и последствиях
      Євгенія Мазур 3846
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук