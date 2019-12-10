Омбудсмен не будет инициировать переписывание закона о языке

Правительственная уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что на сегодня не планирует инициировать переписывание закона о государственном языке или откладывание его имплементации (реализацию).

На сегодня необходимо запустить этот закон, необходимо начать юридическую защиту государственного языка, заявила Монахова на пресс-конференции 10 декабря в Киеве.

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Понятно, что к каждому закону можно присмотреться, сказать, что он не является совершенным. Но если мы сейчас не сдвинемся с места, а начнем его переписывать, дискутировать вокруг него, то мы этот процесс запустим,

– сказала языковая омбудсмен.

В то же время она отметила, что со временем будет прослежено выполнение и эффективность реализации закона, и, возможно, позже будут корректировки и уточнения.

"На сегодня я не буду инициировать переписывание закона или откладывание его имплементации ни в коем случае", – подчеркнула Монахова.

Среди прочего она призвала украинцев самостоятельно ознакомиться с текстом закона о языке, чтобы не поддаваться на различные манипуляции.

Какие задачи языкового омбудсмена?

Согласно закону О государственном языке, 6 ноября 2019 года в Украине создали Нацкомиссию по стандартам украинского языка. Среди ее задач – разработка и утверждение стандартов государственного языка: правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия. А также защита и популяризация украинского языка. Кроме того, омбудсмену можно будет пожаловаться на нарушение языкового закона.

Что предусматривает закон о языке?

Закон о функционировании украинского языка как государственного весной 2019 года одобрила Верховная Рада 8-го созыва. Впоследствии документ подписал пятый президент Петр Порошенко. Согласно закону, государственным украинским языком должны пользоваться в кабинетах чиновников (госслужба), в сфере услуг, образования и СМИ. Заметим, что в быту можно общаться на любом языке. А за нарушение закона наказывать не будут ближайшие 3 года, ведь в это время будет действовать переходный период.



Требования закона О государственном украинский язык / инфографика 24 канала