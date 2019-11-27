Языковым омбудсменом в Украине стала Татьяна Монахова
Уполномоченным по защите государственного языка стала ученый и журналистка Татьяна Монахова. Ранее Министерство культуры внесло ее кандидатуру на рассмотрение правительства.
Об этом в фейсбуке сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабмина.
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Татьяна Монахова является уже вторым кандидатом на этот пост. В сентябре состоялся первый открытый конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка. Большинством голосов было рекомендовано назначить на должность Тараса Креминя. Но его кандидатуру правительство не поддержало.
Что известно о Татьяне Монаховой
- Родилась 2 июля 1980 года в Николаеве.
- В 2002 году закончила Николаевский государственный педагогический университет
- Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".
- В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете Мечникова.
- Автор более 40 научных публикаций, кроме того она является колумнисткой нескольких изданий.
- Заведующая кафедры журналистики Черноморского университета имени Петра Могилы.
Зачем Украине языковой омбудсмен?Согласно закону "О государственном языке" 6 ноября 2019 года в Украине создали Нацкомиссию по стандартам украинского языка. Среди ее задач – разработка и утверждение стандартов государственного языка: правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия. А также защита и популяризация украинского языка. Кроме того, омбудсмену можно будет пожаловаться на нарушение языкового закона.