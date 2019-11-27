Языковым омбудсменом в Украине стала Татьяна Монахова

Уполномоченным по защите государственного языка стала ученый и журналистка Татьяна Монахова. Ранее Министерство культуры внесло ее кандидатуру на рассмотрение правительства.

Об этом в фейсбуке сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабмина.

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Татьяна Монахова является уже вторым кандидатом на этот пост. В сентябре состоялся первый открытый конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка. Большинством голосов было рекомендовано назначить на должность Тараса Креминя. Но его кандидатуру правительство не поддержало.

Что известно о Татьяне Монаховой

Родилась 2 июля 1980 года в Николаеве.

В 2002 году закончила Николаевский государственный педагогический университет

Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете Мечникова.

Автор более 40 научных публикаций, кроме того она является колумнисткой нескольких изданий.

Заведующая кафедры журналистики Черноморского университета имени Петра Могилы.

Зачем Украине языковой омбудсмен?Согласно закону "О государственном языке" 6 ноября 2019 года в Украине создали Нацкомиссию по стандартам украинского языка. Среди ее задач – разработка и утверждение стандартов государственного языка: правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия. А также защита и популяризация украинского языка. Кроме того, омбудсмену можно будет пожаловаться на нарушение языкового закона.