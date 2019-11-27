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      Языковым омбудсменом в Украине стала Татьяна Монахова

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      Правительство утвердило кандидатуру уполномоченного по вопросам языка / фейсбук Татьяны Монаховой

      Уполномоченным по защите государственного языка стала ученый и журналистка Татьяна Монахова. Ранее Министерство культуры внесло ее кандидатуру на рассмотрение правительства.

      Об этом в фейсбуке сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабмина.

      Узнайте больше: Чем будет заниматься омбудсмен по защите украинского языка

      Татьяна Монахова является уже вторым кандидатом на этот пост. В сентябре состоялся первый открытый конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка. Большинством голосов было рекомендовано назначить на должность Тараса Креминя. Но его кандидатуру правительство не поддержало.

      Что известно о Татьяне Монаховой

      • Родилась 2 июля 1980 года в Николаеве.
      • В 2002 году закончила Николаевский государственный педагогический университет
      • Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".
      • В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете Мечникова.
      • Автор более 40 научных публикаций, кроме того она является колумнисткой нескольких изданий.
      • Заведующая кафедры журналистики Черноморского университета имени Петра Могилы.

      Зачем Украине языковой омбудсмен?Согласно закону "О государственном языке" 6 ноября 2019 года в Украине создали Нацкомиссию по стандартам украинского языка. Среди ее задач – разработка и утверждение стандартов государственного языка: правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия. А также защита и популяризация украинского языка. Кроме того, омбудсмену можно будет пожаловаться на нарушение языкового закона.

       
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украинский язык языковый вопрос Кабинет Министров Украины
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