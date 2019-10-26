Чем будет заниматься омбудсмен по защите украинского языка

Конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка в Украине продолжается, и тем не менее его функции необходимо расширить, заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Должность называется "уполномоченный по защите украинского языка". И прописано в законе, что он должен делать. И в законе это прописано больше, чем действительно защита", – рассказал Бородянский в интервью "Радио Свобода".

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"Я считаю, что надо эту функцию расширить. Это должна быть не только защита, но и адвокация, популяризация украинского языка. Поэтому я ищу сейчас человека, людей, которые смогут это сделать. У нас есть несколько кандидатур. Надо просто до конца согласовать с ними изменения в их жизни и вынести решения Кабмина", – сказал Бородянский.

4 сентября в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоялся открытый конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка. Большинством голосов было рекомендовано назначить на должность Тараса Кремня. Его кандидатуру еще должно утвердить правительство.

Зачем в Украине языковой омбудсмен?

Согласно закону о государственном языке, в Украине создадут Нацкомиссию по стандартам украинского языка. Она будет обрабатывать и утверждать стандарты государственного языка: правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия.



Поэтому создали должность уполномоченного по защите украинского языка. Ему можно будет пожаловаться на нарушение языкового закона, он будет защищать украинский язык, устранять ограничения в его использовании и отстаивать права украинцев на получение информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины на государственном языке.