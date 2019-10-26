Чим займатиметься омбудсмен із захисту української мови

Конкурс на посаду уповноваженого із захисту державної мови в Україні триває, і проте його необхідно функції розширити, заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

"Посада називається "уповноважений із захисту української мови". І виписано в законі, що він повинен робити. І в законі це скеровано більше, як дійсно захист", – розповів Бородянський в інтервю "Радіо Свобода".

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"Я вважаю, що треба цю функцію розширити. Це повинні бути не тільки захист, але й адвокація, популяризація української мови. Тому я шукаю зараз людину, людей, які зможуть це зробити. У нас є декілька кандидатур. Треба просто до кінця узгодити з ними зміну їхнього життя і винести на рішення Кабміну", – сказав Бородянський.

4 вересня у Секретаріаті уповноваженого Верховної Ради з прав людини відбувся відкритий конкурс на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Більшістю голосів було рекомендовано призначити на посаду Тараса Креміня. Його кандидатуру ще має затвердити уряд.

Навіщо в Україні мовний омбудсмен? Відповідно до закону про державну мову, в Україні створять Нацкомісію зі стандартів української мови. Вона опрацьовуватиме та затверджуватиме стандарти державної мови: правопис, стандарти термінології, підручники та посібники.



Тому створили посаду уповноваженого із захисту української мови. Йому можна буде поскаржитися на порушення мовного закону, адже він захищатиме українську мову, усуватиме обмеження у її використанні та відстоюватиме права українців на отримання інформації та послуг в усіх сферах суспільного життя на всій території України державною мовою.