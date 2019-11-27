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      Мовною омбудсменкою в Україні стала Тетяна Монахова

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      Уряд затвердив кандидатуру уповноваженої з питань мови / фейсбук Тетяни Монахової

      Уповноваженою із захисту державної мови стала науковиця та журналістка Тетяна Монахова. Раніше міністерство культури внесло її кандидатуру на розгляд уряду.

      Про це у фейсбуці повідомив нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні Кабміну.

      Дізнайтесь більше:  Чим займатиметься омбудсмен із захисту української мови

      Тетяна Монахова є вже другою кандидаткою на цей пост. У вересні відбувся перший відкритий конкурс на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Більшістю голосів було рекомендовано призначити на посаду Тараса Креміня. Але його кандидатуру уряд не підтримав.

      Що відомо про Тетяну Монахову

      • Народилася 2 липня 1980 року в Миколаєві.
      • У 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет Сухомлинського за спеціальністю "Учитель української мови і літератури та англійської мови й зарубіжної літератури".
      • У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему "Сучасні стратегії текстотворення в українській мові" в Одеському національному університеті Мечникова.
      • Авторка понад 40 наукових публікацій, окрім того вона є колумністкою декількох видань.
      • Завідувачка кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

      Навіщо в Україні мовний омбудсмен? Відповідно до закону про державну мову 6 листопада 2019 року в Україні створили Нацкомісію зі стандартів української мови. Серед її завдань – опрацювання та затвердження стандартів державної мови: правопис, стандарти термінології, підручники та посібники. А також захист та популяризація української мови. Крім того, омбудсменці  можна буде поскаржитися на порушення мовного закону.

       
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України мовне питання Українська мова
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