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      Омбудсменом із захисту української мови може стати Тетяна Монахова: хто вона

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      Мінкульт визначився з кандидатурою на посаду мовного омбудсмена / Фото з фейсбук-сторінки Тетяни Монахової

      Міністерство культури, молоді та спорту внесло на розгляд Кабінету міністрів кандидатуру на посаду уповноваженого із захисту державної мови – Тетяну Монахову.

      Тетяна Монахова – завідувачка кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили, про це повідомляє пресслужба МКМС.

      Варто знати: Чим займатиметься омбудсмен із захисту української мови

      Тетяна Монахова – друга кандидатка на пост. У вересні у Секретаріаті уповноваженого Верховної Ради з прав людини відбувся відкритий конкурс на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Більшістю голосів було рекомендовано призначити на посаду Тараса Креміня.

      Хто така Тетяна Монахова?

      • Монахова народилася 2 липня 1980 року в Миколаєві.
      • У 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет Сухомлинського за спеціальністю "Учитель української мови і літератури та англійської мови й зарубіжної літератури".
      • У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему "Сучасні стратегії текстотворення в українській мові" в Одеському національному університеті Мечникова.
      • Монахова – авторка понад 40 наукових публікацій, окрім того вона є колумністкою декількох видань.


      Тетяна Монахова/ Фото з її фейсбук-сторінки 

      Навіщо в Україні мовний омбудсмен?

      Відповідно до закону про державну мову, в Україні створять Нацкомісію зі стандартів української мови. Вона опрацьовуватиме та затверджуватиме стандарти державної мови: правопис, стандарти термінології, підручники та посібники.

      Тому створили посаду уповноваженого із захисту української мови. Йому можна буде поскаржитися на порушення мовного закону, адже він захищатиме українську мову, усуватиме обмеження у її використанні та відстоюватиме права українців на отримання інформації та послуг в усіх сферах суспільного життя на всій території України державною мовою.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство культури, молоді та спорту Українська мова мовне питання
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