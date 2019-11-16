Омбудсменом із захисту української мови може стати Тетяна Монахова: хто вона

Міністерство культури, молоді та спорту внесло на розгляд Кабінету міністрів кандидатуру на посаду уповноваженого із захисту державної мови – Тетяну Монахову.

Тетяна Монахова – завідувачка кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили, про це повідомляє пресслужба МКМС.

Варто знати: Чим займатиметься омбудсмен із захисту української мови

Тетяна Монахова – друга кандидатка на пост. У вересні у Секретаріаті уповноваженого Верховної Ради з прав людини відбувся відкритий конкурс на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Більшістю голосів було рекомендовано призначити на посаду Тараса Креміня.

Хто така Тетяна Монахова?

Монахова народилася 2 липня 1980 року в Миколаєві.

У 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет Сухомлинського за спеціальністю "Учитель української мови і літератури та англійської мови й зарубіжної літератури".

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему "Сучасні стратегії текстотворення в українській мові" в Одеському національному університеті Мечникова.

Монахова – авторка понад 40 наукових публікацій, окрім того вона є колумністкою декількох видань.



Тетяна Монахова/ Фото з її фейсбук-сторінки

Навіщо в Україні мовний омбудсмен?

Відповідно до закону про державну мову, в Україні створять Нацкомісію зі стандартів української мови. Вона опрацьовуватиме та затверджуватиме стандарти державної мови: правопис, стандарти термінології, підручники та посібники.



Тому створили посаду уповноваженого із захисту української мови. Йому можна буде поскаржитися на порушення мовного закону, адже він захищатиме українську мову, усуватиме обмеження у її використанні та відстоюватиме права українців на отримання інформації та послуг в усіх сферах суспільного життя на всій території України державною мовою.