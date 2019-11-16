Омбудсменом по защите украинского языка может стать Татьяна Монахова: кто она
Министерство культуры, молодежи и спорта внесло на рассмотрение Кабинета министров кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка – Татьяну Монахову.
Татьяна Монахова – заведующая кафедры журналистики Черноморского университета имени Петра Могилы, об этом сообщает пресс-служба МКМС.
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Татьяна Монахова – вторая кандидатка на пост. В сентябре в Секретариате уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоялся открытый конкурс на должность уполномоченного
по защите государственного языка. Большинством голосов было рекомендовано назначить на должность Тараса Креминя.
Кто такая Татьяна Монахова?
- Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве.
- В 2002 году закончила Николаевский государственный педагогический университет Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы, и английского языка и зарубежной литературы".
- В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстотворения в украинском языке" в Одесском национальном университете Мечникова.
- Монахова – автор более 40 научных публикаций, кроме того она является колумнисткой нескольких изданий.
Татьяна Монахова/ Фото из ее фейсбук-страницы
Зачем в Украине языковой омбудсмен?
Согласно закону о государственном языке, в Украине создадут Нацкомиссию по стандартам украинского языка. Она будет разрабатывать и утверждать стандарты государственного языка: правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия.
Поэтому создали должность уполномоченного по защите украинского языка. Ему можно будет пожаловаться на нарушение языкового закона, ведь он будет защищать украинский язык, устранит ограничения в его использовании и будет отстаивать права украинцев на получение информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины на государственном языке.