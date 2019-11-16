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      Омбудсменом по защите украинского языка может стать Татьяна Монахова: кто она

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      Минкульт определился с кандидатурой на должность языкового омбудсмена / Фото из фейсбук-страницы Татьяны Монаховой

      Министерство культуры, молодежи и спорта внесло на рассмотрение Кабинета министров кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка – Татьяну Монахову.

      Татьяна Монахова – заведующая кафедры журналистики Черноморского университета имени Петра Могилы, об этом сообщает пресс-служба МКМС.

      Стоит знать: Чем будет заниматься омбудсмен по защите украинского языка

      Татьяна Монахова – вторая кандидатка на пост. В сентябре в Секретариате уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоялся открытый конкурс на должность уполномоченного
      по защите государственного языка. Большинством голосов было рекомендовано назначить на должность Тараса Креминя.

      Кто такая Татьяна Монахова?

      • Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве.
      • В 2002 году закончила Николаевский государственный педагогический университет Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы, и английского языка и зарубежной литературы".
      • В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстотворения в украинском языке" в Одесском национальном университете Мечникова.
      • Монахова – автор более 40 научных публикаций, кроме того она является колумнисткой нескольких изданий.


      Татьяна Монахова/ Фото из ее фейсбук-страницы

      Зачем в Украине языковой омбудсмен?

      Согласно закону о государственном языке, в Украине создадут Нацкомиссию по стандартам украинского языка. Она будет разрабатывать и утверждать стандарты государственного языка: правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия.

      Поэтому создали должность уполномоченного по защите украинского языка. Ему можно будет пожаловаться на нарушение языкового закона, ведь он будет защищать украинский язык, устранит ограничения в его использовании и будет отстаивать права украинцев на получение информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины на государственном языке.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины языковый вопрос Украинский язык Министерство культуры, молодежи и спорта
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