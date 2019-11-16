Омбудсменом по защите украинского языка может стать Татьяна Монахова: кто она

Министерство культуры, молодежи и спорта внесло на рассмотрение Кабинета министров кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка – Татьяну Монахову.

Татьяна Монахова – заведующая кафедры журналистики Черноморского университета имени Петра Могилы, об этом сообщает пресс-служба МКМС.

Стоит знать: Чем будет заниматься омбудсмен по защите украинского языка

Татьяна Монахова – вторая кандидатка на пост. В сентябре в Секретариате уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоялся открытый конкурс на должность уполномоченного

по защите государственного языка. Большинством голосов было рекомендовано назначить на должность Тараса Креминя.

Кто такая Татьяна Монахова?

Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве.

В 2002 году закончила Николаевский государственный педагогический университет Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы, и английского языка и зарубежной литературы".

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстотворения в украинском языке" в Одесском национальном университете Мечникова.

Монахова – автор более 40 научных публикаций, кроме того она является колумнисткой нескольких изданий.



Татьяна Монахова/ Фото из ее фейсбук-страницы

Зачем в Украине языковой омбудсмен?

Согласно закону о государственном языке, в Украине создадут Нацкомиссию по стандартам украинского языка. Она будет разрабатывать и утверждать стандарты государственного языка: правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия.

Поэтому создали должность уполномоченного по защите украинского языка. Ему можно будет пожаловаться на нарушение языкового закона, ведь он будет защищать украинский язык, устранит ограничения в его использовании и будет отстаивать права украинцев на получение информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины на государственном языке.