Закон о языке – это... Ваше мнение

Парламент принял закон о государственном языке. Украинский язык будет обязательным в публичном пространстве, государственном и коммунальным секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. Как вы относитесь к этому закону?

Закон о государственном языке предусматривает, что на украинском языке должны разговаривать украинские чиновники, государственные служащие, преподаватели и медработники, работники в сфере обслуживания и публичных заведениях.

Если депутаты, чиновники или другие должностные лица на работе не будут пользоваться государственным языком, их будут штрафовать. За публичное оскорбление украинского языка вводится уголовная ответственность – лишение свободы до трех лет за публичное надругательство над флагом, гербом или гимном Украины.

Подробнее о законе читайте в материале 24 канала: Закон о государственном языке: кто и где должен говорить на украинском

Подчеркиваем, речь идет не о принудительной украинизации. Так как общаться в государстве на его государственном языке – это не ущемление, это – нормально. Если клиент заведения просит общаться с ним на украинском – эта просьба должна быть выполнена. Если клиент простит обслуживать его на другом языке, который является приемлемым для обеих сторон – эта просьба может быть выполнена.

Участвуйте в опросе – важен ли сейчас для вас этот закон? Согласны ли вы с его положениями?