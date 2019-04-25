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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Закон о языке – это... Ваше мнение

      133 Читати новину українською
      Закон о языке 5670-д принят
      Закон о языке 5670-д принят / zbruc.eu

      Парламент принял закон о государственном языке. Украинский язык будет обязательным в публичном пространстве, государственном и коммунальным секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. Как вы относитесь к этому закону?

      Закон о государственном языке предусматривает, что на украинском языке должны разговаривать украинские чиновники, государственные служащие, преподаватели и медработники, работники в сфере обслуживания и публичных заведениях.

      Если депутаты, чиновники или другие должностные лица на работе не будут пользоваться государственным языком, их будут штрафовать. За публичное оскорбление украинского языка вводится уголовная ответственность – лишение свободы до трех лет за публичное надругательство над флагом, гербом или гимном Украины.

      Подробнее о законе читайте в материале 24 канала: Закон о государственном языке: кто и где должен говорить на украинском

      Подчеркиваем, речь идет не о принудительной украинизации. Так как общаться в государстве на его государственном языке – это не ущемление, это – нормально. Если клиент заведения просит общаться с ним на украинском – эта просьба должна быть выполнена. Если клиент простит обслуживать его на другом языке, который является приемлемым для обеих сторон – эта просьба может быть выполнена.

      Участвуйте в опросе – важен ли сейчас для вас этот закон? Согласны ли вы с его положениями?

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Законодательство Верховная Рада Украинский язык языковый вопрос
      Источник: 24 канал
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