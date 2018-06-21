Закон о нацбезопасности: что изменится в Вооруженных Силах

Украина становится ближе к НАТО. 21 июня Верховная Рада приняла законопроект "О национальной безопасности", который должен ввести в украинской армии на стандарты Североатлантического альянса.

Закон "О национальной безопасности" фиксирует расходы на оборонный комплекс. Отныне – это 5% от ВВП. А это около 15-ти миллиардов гривен на год. Стратегическое и среднесрочное планирование, разработка концепций и оборонного заказа будет идти через СНБО. По словам парламентариев, принятый законопроект должен приблизить Украину к стандартам НАТО в вопросе управления сектором безопасности и обороны.

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"В законе задекларированы позиции относительно гражданского парламентского контроля за разведывательной деятельностью в Украине, гражданского парламентского контроля за бюджетными расходами, а также путь к новому управлению украинской армии", – отметил председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк.

И здесь у части народных депутатов есть оговорки. Так, член профильного комитета Тарас Пастух говорит, что в Вооруженных Силах Украины начнется хаос, ведь военные должны руководствоваться сразу тремя законами "О Вооруженных Силах", "О реинтеграции" и "О нацбезопасности". И во всех трех законах прописана разная вертикаль управления.

Теперь закон "О нацбезопасности" говорит, что может быть несколько командующих этого Объединенного штаба. Военные не знают, каким образом несколько командующих могут управлять одним штабом вообще в разных направлениях,

– отметил народный депутат от "Самопомочи" Тарас Пастух.

А вот себя Петр Порошенко полномочиями не обделил. Так, министр обороны отныне напрямую подчиняется Президенту Украины. Ранее он был подотчетным Кабинету Министров. При этом министр обороны останется без погон и будет избираться среди гражданских лиц.

Но и здесь есть свои подводные камни, говорит Пастух. Нардепы предлагали, чтобы кандидат как минимум последние 5-10 лет не работал в Вооруженных Силах.

То есть условно сегодняшний министр, генерал армии может 31 декабря написать заявление, уволиться из Вооруженных Сил и 1-го января быть назначенным. Это первое. А второе – закон не дает ответа, что делать с этим министром. Он должен быть освобожден или это будет гражданский министр, назначенный следующей Верховной Радой?

– заметил Пастух.

Кроме того, депутаты так и не смогли у Службы безопасности Украины забрать часть полномочий. А именно – расследование экономических и коррупционных преступлений. Часть нардепов хотели ликвидировать так называемый "отдел К", но голосование за эту правку провалили. Поэтому, чтобы СБУ прекратила заниматься экономическими и коррупционными преступлениями, теперь надо вносить изменения в закон "О Службе безопасности Украины".

Мы вошли в фазу реформирования. И страдать от изменений будут не только законопроекты, регламентирующие работу Службы безопасности, но и других наших правоохранительных органов,

– сказал народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук.

Саммит Украина-НАТО состоится в середине июля в Брюсселе. И там президент планирует обсудить дальнейшие шаги по вступлению Украины в НАТО, имея на руках принятый закон "О национальной безопасности".