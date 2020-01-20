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      Закон о труде: сможет ли работодатель уволить работника за один день

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      Кодекс законов о труде Украины, который приняли еще в 1971 году, регулирует отношения работников с работодателями. Чтобы адаптировать трудовое законодательство к современным реалиям в правительстве создали новый проект закона "О труде" и подали его в Верховную Раду. В документе говорится о семи видах трудовых договоров.

      Сейчас приобретает популярность работа на дому. И большинство таких людей обычно работают либо нелегально, либо несколько нарушают закон.

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      Эксперты утверждают, что из-за действующего закона часто работодатели прибегают к обману.

      Кодекс законов о труде не предусматривает работы по дому, поэтому приходится выкручиваться – вроде человек работает в офисе, а на самом деле он это делает дома,
      сказал экс-директор по персоналу производственного предприятия Виталий Лысый.

      По данным Минэкономики, лишь менее половины украинцев трудоспособного возраста оформлены легально. Остальное работает в тени. В частности, это студенты и гастарбайтеры. Изменить ситуацию должен новый правительственный законопроект "О труде". Он вводит семь видов трудовых договоров. Среди них есть сезонный, с нефиксированным рабочим временем и ученический.

      Вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко отметила, что новое законодательство должно все урегулировать.

      Увольнение работников

      Документ должен установить четкие сроки предупреждения работников об увольнении. Чем дольше человек работает – тем раньше ей должны сказать. К примеру, если человек проработал пол года – предупредить об увольнении его должны за месяц, если пять лет – за два. Однако в проекте появилась норма, которая вызвала шквал вопросов. Уволить можно и за один день – в обмен на компенсацию. Работодатель и работник могут между собой договориться.

      "Что лучше для человека сегодня в Украине: чтобы ее держали на работе, откуда его хотят выжить, или чтобы ему сказали честно: "пожалуйста, иди уже, а мы тебе за это платим 4 месяца зарплаты", – пояснил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

      Работа удаленно и сверхурочно

      ► Рабочая неделя остается 40-часовой. Однако в договоре можно прописать гибкий график и сверхурочную оплату труда.

      ► Отпуск остается 24 дня. А возможность отдохнуть за свой счет увеличивается с 15 до 30 дней.

      Несмотря на все преимущества закона, эксперты добавили, что на трудовую эмиграцию из страны новый документ никак не повлияет.

      Ни один закон не стимулирует возвращение людей из-за границы. Стимулировать только экономическое развитие и рост реальных заработных плат. В Польше экономический рост происходит 25 лет, и только в 2019 году количество поляков, которые вернулись в свою страну, превысило количество тех, которые уехали работать за границу,
      – сказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

      Главное в законе о труде – обязательно заключить договор. Ведь теперь прописать в нем можно все. Таким образом как работодатель, так и работник будут более защищенными.

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Работа Законодательство
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