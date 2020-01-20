Закон про працю: чи зможе роботодавець звільнити працівника за один день

Кодекс законів про працю України, який прийняли ще у 1971 році, регулює відносини працівників з роботодавцями. Щоб адаптувати трудове законодавство до сучасних реалій в уряді створили новий проєкт закону "Про працю" та подали його до Верховної Ради. У документі йдеться аж про сім видів трудових договорів.

Зараз набуває популярності робота вдома. Та більшість таких людей зазвичай працюють або нелегально, або дещо порушують закон.

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Експерти стверджують, що через теперішній закон часто роботодавці вдаються до обману.

Кодекс законів про працю не передбачає роботи з дому, тому приходиться викручуватись – начебто людина працює в офісі, а насправді вона це робить вдома,

– сказав ексдиректор з персоналу виробничого підприємства Віталій Лисий.

За даними Мінекономіки, лише менше половини українців працездатного віку оформлені легально. Решта працює в тіні. Зокрема, це студенти і заробітчани. Змінити ситуацію має новий урядовий законопроєкт "Про працю". Він запроваджує аж сім видів трудових договорів. Серед них є сезонний, з нефіксованим робочим часом та учнівський.

Віцепрезидент Асоціації платників податків України Олена Хотенко зазначила, що нове законодавство має все врегулювати.

Звільнення працівників

Документ має встановити чіткі терміни попередження працівників про звільнення. Чим довше людина працює – тим раніше їй мають сказати. До прикладу, якщо людина пропрацювала пів року – попередити про звільнення її мають за місяць, якщо п'ять років – за два. Однак у проєкті з'явилась норма, яка викликала шквал запитань. Звільнити можна і за один день – в обмін на компенсацію. Роботодавець та працівник можуть між собою домовитись.

"Що краще для людини сьогодні в Україні: щоб її тримали на роботі звідки її хочуть вижити, чи щоб їй сказали чесно: "будь ласка, йди вже, а ми тобі за це платимо 4 місяці зарплати", – пояснив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Робота віддалено та понаднормово

► Робочий тиждень залишається 40-годинним. Однак у договорі можна прописати гнучкий графік та понаднормову оплату праці.

► Відпустка залишається 24 дні. А можливість відпочити власним коштом збільшується з 15 до 30 днів.

Попри всі переваги закону, експерти додали, що на трудову еміграцію з країни новий документ ніяк не вплине.

Жоден закон не стимулює повернення людей з-за кордону. Стимулюватиме лише економічний розвиток і зростання реальних заробітних плат. У Польщі економічне зростання відбувається 25 років, і тільки у 2019 році кількість поляків, які повернулися у свою країну, перевищила кількість тих, які виїхали працювати за кордон,

– сказав президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Головне в законі про працю – обов'язково укласти договір. Адже тепер прописати в ньому можна все. Таким чином як роботодавець, так і працівник будуть більш захищеними.



Середня зарплата українців протягом останніх 6 років / Інфографіка 24 каналу