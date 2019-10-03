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      Закон об аренде государственного и коммунального имущества – шаг назад от децентрализации

      12 Читати новину українською
      Ксения Ляпина
      Ксения Ляпина / drs.gov.ua

      Новый закон об аренде государственного и коммунального имущества предусматривает наступление на права местного самоуправления, которому практически не будут давать распоряжаться имуществом общины, что является их правом по закону.

      Об этом сообщила глава Государственной службы Украины Ксения Ляпина.

      По словам Ляпиной, закон предусматривает диктат со стороны Киева в отношении регионов. А это является шагом назад в процессе децентрализации власти.

      Там происходит наступление на права местного самоуправления, то есть ему практически не будут давать собственноручно распоряжаться по своему усмотрению имуществом общины, на что их уполномочила община. Если мы считаем, что они там коррумпированные или какие-то плохие, то это решается выборами, а никак не старшим братом, который из Киева будет диктовать, как распоряжаться коммунальным имуществом,
      – заявила Ляпина.

      Также законом предусматривается ограничение возможностей размещать оборудования для телекоммуникаций.

      "И это в то время, когда мы рассказываем о государстве в смартфоне, о "диджитализации". Так извините меня, это невозможно без того, чтобы развивать сети. Что же мы делаем? Это противоречит уже принятым законам, которые были направлены на развитие отрасли", – сказала глава ГРС.

      Кроме того, закон предусматривает брать деньги от облгазов, за аренду, которую они используют. Но здесь возникает масса нюансов, которые не указаны в бюджете.

      "А вот тут начинаются нюансы. А что используете, государственное или коммунальное, вообще личное? Никто не провел инвентаризацию. Было соответствующее постановление Министерству энергетики – провести до 1 декабря 2017 года инвентаризацию газораспределительных систем, наличие правоустанавливающих документов проверить и так далее. Или это сделано? Ну судя по всему, нет", – резюмировала Ляпина.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Децентрализация
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