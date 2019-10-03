Закон про оренду державного та комунального майна – крок назад від децентралізації, – глава ДРС

Новий закон про оренду державного та комунального майна передбачає наступ на права місцевого самоврядування, якому практично не даватимуть розпоряджатися майном громади, що є їх правом згідно із законом.

Про це повідомила глава Державної служби України Ксенія Ляпіна.

За словами Ляпіної, закон передбачає диктат з боку Києва щодо регіонів. А це є кроком назад у процесі децентралізації влади.

Там відбувається наступ на права місцевого самоврядування, тобто йому практично не даватимуть власноруч розпоряджатися на свій розсуд майном громади, на що їх уповноважила громада. Якщо ми вважаємо, що вони там корумповані або якісь погані, то це вирішується виборами, а ніяк не більшим братом, який з Києва буде диктувати, як розпоряджатися комунальним майном,

– заявила Ляпіна.

Також законом передбачається обмеження можливостей розміщувати обладнання для телекомунікацій.

"І це в той час, коли ми розповідаємо про державу в смартфоні, про "дідиталізацію". Так вибачте мені, це неможливо без того, щоб розвивати мережі. Що ж ми робимо? Це суперечить уже прийнятим законам, які були спрямовані на розвиток галузі", – сказала глава ДРС.

Крім того, закон передбачає брати гроші від облгазів, за оренду, яку вони використовують. Але тут виникає маса нюансів, які не зазначено в бюджеті.

"А ось тут починаються нюанси. А що використовуєте, державне або комунальне, взагалі особисте? Ніхто не провів інвентаризацію. Була відповідна постанова Міністерству енергетики – провести до 1 грудня 2017-го року інвентаризацію газорозподільних систем, наявність правовстановлюючих документів перевірити і так далі. Чи було це зроблено? Ну судячи з усього, ні", – резюмувала Ляпіна.