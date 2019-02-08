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      Закон об импичменте будет внесен в парламент как можно быстрее, – Тимошенко

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ukranews.com

      Президент должен быть подконтрольным и подотчетным обществу. Именно поэтому закон об импичменте будет одним из первых, который внесут в парламент после смены власти.

      Об этом заявила Юлия Тимошенко на встрече с обществом в Умани, говорится на сайте партии.

      В то же время она отметила, что в действующей Конституции, к сожалению, процедура импичмента выписана так, что ее никто и никогда не сможет осуществить.

      В Конституции прописали, как сместить президента, но написали маленькую фразу: процедуру импичмента и привлечения к ответственности президента можно реализовать только, если будет принят соответствующий закон об импичменте,
      – сказала лидер "Батькивщины".

      Однако, как заметила Юлия Тимошенко, с 1996 года и до сегодня ни один президент не имел времени принять такой закон: "Его не существует сегодня. Это означает, что не существует импичмента. Конституцию не для вас писали. Она так сделана, что никто ни за что не отвечает. Никто не контролируется. Они сами себя контролируют".

      Именно поэтому принятие закона об импичменте, по ее словам, является необходимым, однако недостаточным. Реальный механизм равенства перед законом для всех введет уже новая Конституция Украины. Ее проект разрабатывают лучшие отечественные специалисты, к обсуждению могут присоединиться все граждане, а сама она будет принята на общенациональном референдуме.

      Юлия Тимошенко выразила уверенность, что в Новой Конституции будут заложены процедуры, которые позволят украинцам отозвать любого чиновника, который нарушает закон или не может справиться с возложенными на него обязанностями, – вплоть до высших должностных лиц. Избиратели смогут отозвать и руководителей государства, и депутатов.

      "Мы построим страну, в которой каждый гражданин будет иметь силу голоса и должное уважение", – подытожила лидер "Батькивщины".

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      Теги: Новости политики Конституция ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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