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      Закон про імпічмент буде внесено до парламенту якнайшвидше, – Тимошенко

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      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ukranews.com

      Президент має бути підконтрольним і підзвітним суспільству. Саме тому закон про імпічмент буде одним з перших, який внесуть до парламенту після зміни влади.

      Про це заявила Юлія Тимошенко на зустрічі з громадою в Умані, йдеться на сайті партії.

      Водночас вона зазначила, що у чинній Конституції, на жаль, процедура імпічменту виписана так, що її ніхто і ніколи не зможе здійснити.

      У Конституції прописали, як змістити президента, але написали маленьку фразу: процедуру імпічменту і притягнення до відповідальності президента можна реалізувати тільки, якщо буде ухвалений відповідний закон про імпічмент,
      – сказала лідер "Батьківщини".

      Проте, як зауважила Юлія Тимошенко, з 1996 року і до сьогодні жоден президент не мав часу ухвалити такий закон: "Його не існує сьогодні. Це означає, що не існує імпічменту. Конституцію не для вас писали. Вона так зроблена, що ніхто ні за що не відповідає. Ніхто не контролюється. Вони самі себе контролюють".

      Саме тому ухвалення закону про імпічмент, за її словами, є необхідним, проте недостатнім. Реальний механізм рівності перед законом для всіх запровадить вже нова Конституція України. Її проект розробляють найкращі вітчизняні фахівці, до обговорення можуть долучитися усі громадяни, а сама вона буде ухвалена на загальнонаціональному референдумі.

      Юлія Тимошенко висловила впевненість, що в Новій Конституції будуть закладені процедури, які дозволять українцям відкликати будь-якого посадовця, який порушує закон або не може впоратись із покладеними на нього обов’язками, – аж до найвищих посадових осіб. Виборці зможуть відкликати і керівників держави, і депутатів.

      "Ми побудуємо країну, в якій кожен громадянин матиме силу голосу і належну повагу", – підсумувала лідер "Батьківщини".

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Конституція
      Джерело: 24 Канал
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