Закон "подправили": теперь бизнесу не гарантируют освобождение от уплаты аренды

Закон №540-IX о сохранении социальных и экономических гарантий граждан во время карантина отредактировали. В части об отмене платы аренды для предприятий, которые не работают из-за карантина, были изменены формулировки с "освобождается" на "может быть освобожден от платы".

Об этом рассказал "Украинской правде" Тимур Энхбаяр, старший юрист Sayenko Kharenko и добавил, что это случилось неожиданно для всех.

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Таким образом освобождение является не обязательным, а лишь возможным.

Закон фактически отдает на усмотрение сторон урегулирования вопрос освобождения, и, кроме того, оставляет неопределенность в отношении офисных помещений,

– отметил Энхбаяр.

"Не исключено, что арендаторам, которым не удастся договориться с владельцами торговых помещений и офисов об освобождении от арендной платы, придется защищать свои права в суде", – подчеркнул юрист.

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