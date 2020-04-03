Закон "подправили": теперь бизнесу не гарантируют освобождение от уплаты аренды
Закон №540-IX о сохранении социальных и экономических гарантий граждан во время карантина отредактировали. В части об отмене платы аренды для предприятий, которые не работают из-за карантина, были изменены формулировки с "освобождается" на "может быть освобожден от платы".
Об этом рассказал "Украинской правде" Тимур Энхбаяр, старший юрист Sayenko Kharenko и добавил, что это случилось неожиданно для всех.
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Таким образом освобождение является не обязательным, а лишь возможным.
Закон фактически отдает на усмотрение сторон урегулирования вопрос освобождения, и, кроме того, оставляет неопределенность в отношении офисных помещений,
– отметил Энхбаяр.
"Не исключено, что арендаторам, которым не удастся договориться с владельцами торговых помещений и офисов об освобождении от арендной платы, придется защищать свои права в суде", – подчеркнул юрист.
Что известно о возможном кризисе из-за COVID-19?НБУ прогнозирует в Украине низкий рост цен на продукты, несмотря на экономический кризис, который вызвала вспышка COVID-19 в мире. В банке заверили, что украинская экономика готова к любым кризисным явлениям.
Некоторые страны уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в отрицательную сторону. Все именно из-за возможного нового мирового кризиса. Центром нового экономического кризиса может стать Италия – подробнее здесь.
Что запрещено в Украине из-за COVID-19 / Инфографика 24 канала
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