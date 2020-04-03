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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Закон "підправили": тепер бізнесу не гарантують звільнення від сплати оренди

      -
      Чи звільнять бізнес від оренди / economiematin

      Закон №540-IX про збереження соціальних та економічних гарантій громадян під час карантину відредагували. У частині про скасування плати оренди для підприємств, які не працюють через карантин, було змінено формулювання зі "звільняється" на "може бути звільнений від плати".

      Про це розповів виданню "Українська правда" Тимур Енхбаяр, старший юрист Sayenko Kharenko та додав, що це трапилось несподівано для усіх.

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      У такий спосіб звільнення є не обов'язковим, а лише можливим.

      Закон фактично віддає на розсуд сторін врегулювання питання звільнення, та, крім того, залишає невизначеність щодо офісних приміщень,
      – зазначив Енхбаяр.

      "Не виключено, що орендарям, яким не вдасться домовитись з власниками торгових приміщень та офісів про звільнення від орендної плати, доведеться захищати свої права в суді", – наголосив юрист.

      Що відомо про ймовірну кризу через COVID-19? НБУ прогнозує в Україні низьке зростання цін на продукти попри економічну кризу, яку викликав спалах COVID-19 у світі. У банку запевнили, що українська економіка готова до будь-яких кризових явищ.

      Деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік. Все саме через можливу нову світову кризу. Осередком нової економічної кризи може стати Італія – детальніше тут.


      Що заборонено в Україні через COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Верховна Рада Кабінет Міністрів України Світова криза 2020 Законодавство Бізнес Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України
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