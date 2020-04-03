Закон "підправили": тепер бізнесу не гарантують звільнення від сплати оренди

Закон №540-IX про збереження соціальних та економічних гарантій громадян під час карантину відредагували. У частині про скасування плати оренди для підприємств, які не працюють через карантин, було змінено формулювання зі "звільняється" на "може бути звільнений від плати".

Про це розповів виданню "Українська правда" Тимур Енхбаяр, старший юрист Sayenko Kharenko та додав, що це трапилось несподівано для усіх.

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У такий спосіб звільнення є не обов'язковим, а лише можливим.

Закон фактично віддає на розсуд сторін врегулювання питання звільнення, та, крім того, залишає невизначеність щодо офісних приміщень,

– зазначив Енхбаяр.

"Не виключено, що орендарям, яким не вдасться домовитись з власниками торгових приміщень та офісів про звільнення від орендної плати, доведеться захищати свої права в суді", – наголосив юрист.

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