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      Зеленский подписал закон об открытии рынка земли

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      Закон про рынок земли №2178-10 подписал Зеленский - детали
      Президент подписал закон о рынке земли / Пресс-служба ОПУ

      Президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли №2178-10. Принятие законопроекта было одним из условий МВФ для получения новой программы финансирования.

      Подпись под документом президент Владимир Зеленский поставил 28 апреля, информируетпресс-служба ОП.

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      Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев,
      – отметил Владимир Зеленский.

      Законопроект 2178-10 Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 31 марта. Свои голоса за это решение отдали 259 народных депутатов.

      Что предусматривает законопроект о рынке земли

      • С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки. С 2023 года ограничения составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.
      • Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.
      • Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.
      • Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.
      • В первые 2 года действия закона будет запрещена продажа земель государственной собственности. Свободное обращение Земли будет касаться только участков, принадлежащих пайщикам.

      Отметим, что принятие закона о рынке земли вместе с законом о регулировании банковской деятельности является условием для получения новой программы финансирования от МВФ в объеме около 8 миллиардов долларов. За "антиколомойский" законопроект народные депутаты будут голосовать на этой неделе.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Рынок земли МВФ Президент Украины Законодательство
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