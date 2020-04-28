Зеленский подписал закон об открытии рынка земли

Президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли №2178-10. Принятие законопроекта было одним из условий МВФ для получения новой программы финансирования.

Подпись под документом президент Владимир Зеленский поставил 28 апреля, информируетпресс-служба ОП.

К теме Шпаргалка для всех: как подготовиться к покупке земли в Украине

Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев,

– отметил Владимир Зеленский.

Законопроект 2178-10 Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 31 марта. Свои голоса за это решение отдали 259 народных депутатов.

Что предусматривает законопроект о рынке земли

С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки. С 2023 года ограничения составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.

Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.

Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.

Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.

В первые 2 года действия закона будет запрещена продажа земель государственной собственности. Свободное обращение Земли будет касаться только участков, принадлежащих пайщикам.

Отметим, что принятие закона о рынке земли вместе с законом о регулировании банковской деятельности является условием для получения новой программы финансирования от МВФ в объеме около 8 миллиардов долларов. За "антиколомойский" законопроект народные депутаты будут голосовать на этой неделе.