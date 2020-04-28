Зеленський підписав закон про відкриття ринку землі

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі №2178-10. Ухвалення законопроєкту було однією з умов МВФ для отримання нової програми фінансування.

Підпис під документом президент Володимир Зеленський поставив 28 квітня, інформує пресслужба ОП.

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Це історичний момент для всіх українців і для мене особисто. Україна чекала на цей закон з часу здобуття незалежності. Це була нелегка боротьба. Але ми знали, що робимо це для українців,

– зазначив Володимир Зеленський.

Законопроєкт 2178-10 Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 31 березня. Свої голоси за це рішення віддали 259 народних депутатів.

Що передбачає законопроєкт про ринок землі

З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.

Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.

Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.

У перші 2 роки дії закону буде заборонений продаж земель державної власності. Вільний обіг землі стосуватиметься лише ділянок, які належать пайовикам.

Зауважимо, що ухвалення закону про ринок землі разом із законом про регулювання банківської діяльності є умовою для отримання нової програми фінансування від МВФ в обсязі приблизно 8 мільярдів доларів. За "антиколомойський" законопроєкт народні депутати голосуватимуть цього тижня.