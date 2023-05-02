Такое мнение озвучил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Он не стал комментировать вероятность будущего контрнаступления Сил обороны, но заметил, что результаты могут быть разными. И вариант, что украинское наступление будет успешным – реален.

Смотрите также США известно, что Украина готовит наступление в следующие недели

Очевидно, что один из этих результатов мог стать причиной значительного успеха и разрушить российскую линию фронта по всем направлениям. И это уже было в предыдущих войнах, например, во время Первой мировой войны. Так что такая вероятность есть,

– отметил Марк Милли.

Прогноз Милли о завершении войны

По словам генерала, дело может быть не только в том, достигнет ли Украина успехов во время наступления: "возможно, ВСУ готовятся проводить оборонительную операцию" и оттеснить захватчиков таким образом.

Это покажет время, но я считаю, что это будет очень тяжело, очень сложно. И, честно говоря, не думаю, что есть вероятность окончания войны в этом году,

– заявил Милли.

Сухопутные войска России разбиты

Также генерал считает, что "россияне очень сильно пострадали".

"Они понесли много потерь. Их экономике нанесен значительный ущерб. По крайней мере, их сухопутные войска очень пострадали", – сказал он.

Диктатор может завершить войну хоть сегодня

Милли также выразил надежду, что в конечном итоге рациональность победит – и в Кремле придут к выводу, что цена превышает выгоду и, возможно, стороны начнут переговоры.

Возможно, это время еще не сейчас – я не могу читать мысли. Я не знаю, когда Путин будет готов это сделать. Но в определенный момент, если он рационален, ему придется это сделать,

– отметил Милли.

Он подчеркнул, что российский диктатор может положить конец войне хоть сегодня вечером.

"Конечно, у него есть политические ограничения внутри российской политики. Но им придется это понять, потому что они не победят", – добавил генерал.