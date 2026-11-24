Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог и эксперт по международным отношениям Максим Несвитайлов.

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Иностранный порт не спасает от удара

Он назвал забавной риторику Владимира Путина, который жалуется на удары по нефтеперерабатывающим заводам и судам захватчиков в Средиземном море. По словам эксперта, в Москве ссылаются на нормы международного права исключительно в выгодных для себя случаях, пренебрегая законами войны.

Несвитайлов подчеркнул, что любая страна, соглашающаяся предоставить убежище российской военной технике, должна осознавать все сопутствующие риски.

Любой военный объект или объект двойного военного назначения, если он пришвартован, если какая-то страна согласилась разместить его у себя, все равно остается законной военной целью. И это исключительно проблема той страны, которая решила приютить корабль или самолет на своей территории– подчеркнул Максим Несвитайлов.

Он добавил, что такие дальнобойные спецоперации демонстрируют колоссальную дальность действия сил обороны и становятся надежной визитной карточкой украинской армии на международной арене безопасности.

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Манипуляции Кремля и ответ Украины

В то же время политолог предупредил, что Россия пытается использовать каждую такую атаку в своих интересах и манипулировать западной аудиторией, размывая контекст длительной войны. Чтобы сломить кремлевские нарративы, Киеву необходимо активнее напоминать мировому сообществу о массовых военных преступлениях оккупантов.

Россияне уничтожили подземную школу в Комышувасе, где погибло более 70 человек. Где заседание Генассамблеи ООН по этому поводу? Где новые решения Международного уголовного суда, ордера на арест Путина как военного преступника? Мы должны активно использовать каждый такой случай, чтобы не оставлять врагу ни одной информационной ниши– отметил эксперт.

Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что с помощью семи морских дронов защитники потопили вражеский корвет "Меркурий" поразили сухогруз у побережья Ливии.