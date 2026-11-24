Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

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Іноземний порт не рятує від удару

Він назвав кумедною риторику Володимира Путіна, який скаржиться на удари по нафтопереробних заводах і суднах загарбників у Середземному морі. За словами експерта, у Москві згадують норми міжнародного права виключно у вигідних для себе моментах, нехтуючи законами війни.

Несвітайлов підкреслив, що будь-яка країна, яка погоджується надати прихисток військовій техніці Росії, повинна усвідомлювати всі супутні ризики.

Будь-який військовий об'єкт або об'єкт подвійного військового призначення, якщо він пришвартований, якщо якась країна погодилась його у себе розмістити, все одно залишається законною військовою ціллю. І це виключно проблема тієї країни, яка вирішила захостити корабель чи літак на своїй території– наголосив Максим Несвітайлов.

Він додав, що такі далекобійні спецоперації демонструють колосальну досяжність сил оборони та стають надійною візитівкою української армії на міжнародній арені безпеки.

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Маніпуляції Кремля та відповідь України

Водночас політолог застеріг, що Росія намагається розхитувати кожну таку атаку у власних інтересах і маніпулювати західною аудиторією через розмивання контексту тривалої війни. Щоб зламати кремлівські наративи, Києву необхідно активніше нагадувати світовій спільноті про масові воєнні злочини окупантів.

Росіяни знищили підземну школу в Комишувасі, де загинуло понад 70 людей. Де засідання Генасамблеї ООН з цього приводу? Де нові рішення Міжнародного кримінального суду, ордери на Путіна як військового злочинця? Ми маємо активно використовувати кожен такий кейс, щоб не залишати ворогу жодної інформаційної ніші– зазначив експерт.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що за допомогою семи морських дронів захисники потопили ворожий корвет "Меркурій" та уразили суховантаж біля узбережжя Лівії.