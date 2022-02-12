У многих возникает вопрос, насколько законна деятельность таких автомобилей, ведь в законодательстве указано, что информация о технических средствах по выявлению и фиксации правонарушений должна быть размещена на видном месте. Сайт 24 канала расспросил юристов о том, законны ли "фантомы" на украинских дорогах.

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Нюансы использования "фантомов"

Андрей Арсирий, адвокат АО CREDENCE, заявил, что использование "фантомов" – незаконное. Он пояснил, что согласно закону, полиция для обеспечения публичной безопасности и порядка может закреплять на служебных транспортных средствах без опознавательных знаков технику для фото и видеофиксации нарушений.

Однако в части второй ст. 40 ЗУ "О Национальной полиции" указано, что информация о смонтированной/размещенной фототехнике и видеотехнике, технических средствах обнаружения и/или фиксации правонарушений, радиационных, химических, биологических и ядерных угроз должна быть размещена на видном месте.

Такой информацией, в соответствии с правилами дорожного движения, является информационно-указательный знак 5.76 "Автоматическая видеофиксация нарушений Правил дорожного движения", который обозначает участки дорог, где можно осуществлять контроль за нарушением ПДД с помощью специальных технических и/или электронных средств.

Полиция действительно может размещать на служебных автомобилях, в том числе "фантомах" фото и видеотехнику. Но надо обратить внимание на то, что указанные нормы, во-первых, позволяют размещать лишь фото- и видеотехнику, и ни о каком использовании еще и техники, которая фиксирует скорость, речь не идет. А во-вторых, для законного использования указанной фото-, видеотехники автомобиль "фантом" должен двигаться исключительно в пределах действия знака 5.76 "Автоматическая видеофиксация нарушений Правил дорожного движения",

– отметил Андрей Арсирий.

По его словам, согласно инструкции МВД, вообще не предусматривается установка любых приборов на служебные автомобили патрульной полиции для фиксации нарушений ПДД.

По словам адвокатов, "фантомы" – незаконны / Фото прессслужбы МВД

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Законны ли "фантомы"

Деятельность так называемых "фантомов" незаконна, а следовательно и постановления о привлечении к административной ответственности вынесены на основании данных, полученных с таких приборов, являются противоправными. Однако надо понимать, что признать постановление противоправным и отменять может только суд, а у суда может быть совсем другое видение. Андрей Арсирий Адвокат АО CREDENCE

Владимир Адонин, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", пояснил, что в соответствии с законами, на передвижных комплексах фиксации на видном месте должна быть размещена информация о технических средствах по выявлению и/или фиксации правонарушений.

В то же время он уточнил, что "в законодательстве нет четкого определения стандартов относительно содержания, размера и конкретных мест размещения информации о технических средствах по выявлению и/или фиксации правонарушений, в частности на передвижных комплексах фиксации".

По словам специалиста, пока не понятно, как быть с частью 2 статьи 31 "Закона о полиции", согласно которой во время проведения превентивных мероприятий полиция должна сообщить лицу о причинах.

В судебном порядке необходимо будет уделить отдельное внимание сертификации и стандартизации оборудования, которым зафиксированы такие нарушения, ведь сведения о нем должны быть указаны в протоколе или постановлении. Далее информацию о таких приборах фиксации можно будет получить путем, например, подачи адвокатского запроса в полиции и органа сертификации такого оборудования,

– подчеркнул он.

Что нужно знать о фантомах

"Фантомы" – автомобили патрульной полиции, которые визуально не отличаются от других автомобилей-участников дорожного движения. Но они могут фиксировать превышение скорости одновременно на 50 движущихся целях.

Работают эти автомобили на базе Skoda Kodiaq и интегрированной системы контроля скорости движущихся транспортных средств, считывания и распознавания номерных знаков с дальнейшей проверкой в базах данных.

Нарушителей эти автомобили не останавливают, система просто передает информацию и водитель получает штраф за превышение скорости.

Также известно, что "фантомы" фиксируют нарушения скоростного режима автомобилями в обоих направлениях дорожного движения как в попутном направлении, так и в обратном. В настоящее время на дорогах ездят только четыре "фантома", но в этом году запланировано закупку 30 таких спецавтомобилей, а в 2023-м – еще 110.

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