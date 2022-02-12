У багатьох виникає питання, наскільки законна діяльність таких автомобілів, адже в законодавстві зазначено, що інформація про технічні засоби з виявлення та фіксації правопорушень має бути розміщена на видному місці. Сайт 24 каналу розпитав юристів про те, чи законні "фантоми" на українських дорогах.

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Нюанси використання "фантомів"

Андрій Арсірій, адвокат АО CREDENCE, заявив, що використання "фантомів" – незаконне. Він пояснив, що згідно з законом, поліція для забезпечення публічної безпеки й порядку дійсно може закріплювати на службових транспортних засобах без розпізнавальних знаків техніку для фото та відеофіксації порушень.

Однак у частині другій ст. 40 ЗУ "Про Національну поліцію" вказано, що інформація про змонтовану/розміщену фототехніку і відеотехніку, технічні засоби з виявлення та/або фіксації правопорушень, радіаційних, хімічних, біологічних та ядерних загроз має бути розміщена на видному місці.

Такою інформацією, згідно з правилами дорожнього руху, є інформаційно-вказівний знак 5.76 "Автоматична відеофіксація порушень Правил дорожнього руху", який позначає ділянки доріг, де можна здійснювати контроль за порушенням ПДР за допомогою спеціальних технічних та/або електронних засобів.

Поліція дійсно може розміщувати на службових автомобілях, у тому числі "фантомах" фото та відеотехніку. Але треба звернути увагу на те, що зазначені норми, по-перше, дозволяють лише розміщувати лише фото- та відеотехніку, і ні про яке використання ще й техніки, яка фіксує швидкість, мова не йде. А по-друге, для законного використання зазначеної фото-, відеотехніки автомобіль "фантом" має рухатися виключно в межах дії знаку 5.76 "Автоматична відеофіксація порушень Правил дорожнього руху",

– зауважив Андрій Арсірій.

За його словами, відповідно до інструкції МВС, взагалі не передбачається встановлення будь-яких приладів на службові автомобілі патрульної поліції для фіксації порушень ПДР.

За словами адвокатів, "фантоми" – незаконні / Фото пресслужби МВС

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Чи законні "фантоми"

Діяльність так званих "фантомів" незаконна, а отже і постанови про притягнення до адміністративної відповідальності винесені на підставі даних, отриманих із таких приладів, є протиправними. Однак треба розуміти, що визнати постанову протиправною та скасовувати може тільки суд, а у суду може бути зовсім інше бачення. Андрій Арсірій Адвокат АО CREDENCE

Володимир Адонін, адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", пояснив, що відповідно до законів, на пересувних комплексах фіксації на видному місці має бути розміщена інформація про технічні засоби з виявлення та/або фіксації правопорушень.

Водночас він уточнив, що "в законодавстві немає чіткого визначення стандартів щодо змісту, розміру та конкретних місць розміщення інформації про технічні засоби з виявлення та/або фіксації правопорушень, зокрема на Пересувних комплексах фіксації". За словами фахівця, наразі не зрозуміло, як бути із частиною 2 статті 31 "Закону про поліцію", згідно з якою під час проведення превентивних заходів поліція має повідомити особі про їхні причини.

В судовому порядку слід буде приділити окрему увагу сертифікації та стандартизації обладнання, яким зафіксовані такі порушення, адже відомості щодо нього мають бути зазначені в протоколі чи постанові. Далі інформацію щодо таких приладів фіксації можна буде отримати шляхом, наприклад, подання адвокатського запиту до поліції та органу сертифікації такого обладнання,

– наголосив він. Що потрібно знати про фантоми

"Фантоми" – автомобілі патрульної поліції, які візуально не відрізняються від інших автомобілів-учасників дорожнього руху. Але вони можуть фіксувати перевищення швидкості одночасно на 50 рухомих цілях.

Працюють ці автомобілі на базі Skoda Kodiaq та інтегрованої системи контролю швидкості рухомих транспортних засобів, зчитування та розпізнавання номерних знаків із подальшою перевіркою в базах даних.

рухомих транспортних засобів, зчитування та розпізнавання номерних знаків із подальшою перевіркою в базах даних. Порушників ці автомобілі не зупиняють , система просто передає інформацію і водій отримує штраф за перевищення швидкості.

, система просто передає інформацію і водій отримує штраф за перевищення швидкості. Також відомо, що "фантоми" фіксують порушення швидкісного режиму автомобілями в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному напрямку, так і у зворотному. Наразі на дорогах їздять лише чотири "фантоми", але цього року заплановано закупівлю 30 таких спецавтомобілів, а у 2023-му – ще 110.

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