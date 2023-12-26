В тексте законопроекта №10378 также планируют внесение изменений к тем, кто считается ограниченно пригодными. Прежде известно, что им нужно будет снова пройти медицинскую комиссию.

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Сколько времени имеют ограниченно пригодные

Собственно, в новом законопроекте планируют вообще избавиться от понятия "ограниченно пригодное". Будут только две категории: те, кто годен к военной службе и те, кто не может это делать.

Следовательно, те, кого ранее признали ограниченно годными, когда соответствующий закон с этой поправкой вступит в силу, должны будут снова пройти медицинскую комиссию. На это у них будет шесть месяцев.

По ее результатам ограниченно пригодных или будут снимать с учета, ведь их сочтут непригодными к службе, или сочтут их пригодными.

Кроме того, планируется внести изменения к самому вручению повесток. В ТЦК и СП будут приглашаться с помощью электронной почты.

Как хотят раздавать повестки

Согласно этому законопроекту, планируют также внести определенные коррективы во вручение повесток военнообязанным. Так, авторы документа стремятся, чтобы их можно было присылать с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста. А еще предусматривается механизм приглашения в ТЦК и СП по электронной почте.

Остаются также традиционные методы вручения повесток лично:

будут выписывать их представители ТЦК прямо на месте;

по месту жительства или пребывания их также будут вручать как представители ТЦК, так и полицейские;

также по месту работы могут вручать повестки как работодатель, так и представители ТЦК или полиции;

вручать повестки и в общественных местах, к чему будут привлекать представителей ТЦК и полицейских.

Предполагается, что состоящие на военном учете в течение 30 дней должны будут уточнить адрес проживания, номер контактного телефона, электронную почту и другие военно-учетные данные. Заметим, что после 24 февраля 2022 все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны были пойти в ТЦК и СП, чтобы стать на военный учет.