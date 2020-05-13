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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

Рада поддержала законопроект о дополнительной поддержке налогоплательщиков во время карантина

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Законопроект №3329-д о налогоплательщиках во время карантина
Законопроект о дополнительной поддержке налогоплательщиков / Getty Images

Во время внеочередного заседания Верховной Рады 13 мая нардепы поддержали во втором чтении и в целом законопроект №3329-д. В нем говорится о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период карантина.

За законопроект № 3329-д проголосовали 333 народных избранника, сообщает 24 канал.

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Что предусматривает законопроект

  • продление до конца карантина ранее введенных налоговых льгот и послаблений в администрировании;
  • продолжение освобождения от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность на период с 1 по 31 мая 2020 года;
  • уменьшение минимального размера уставного капитала банков с 500 миллионов до 200 миллионов гривен;
  • продолжение упрощенных процедур капитализации банков до 1 августа 2024 года.

Важно! Полный текст законопроекта №3329-д вы можете прочитать на сайте Верховной Рады.

Ранее Кабинет Министров решил ввести денежную помощь на детей физических лиц-предпринимателей и людям, которые потеряли работу и зарегистрировались в центре занятости как безработные, во время карантина. Размер помощи – прожиточный минимум, установленный для ребенка определенного возраста. Оформить помощь можно на сайте Минсоцполитики.

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Автор: Алена Захарова
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Налоги Законодательство Бюджет Налоговый кодекс Верховный суд Украины
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