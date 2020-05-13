Рада поддержала законопроект о дополнительной поддержке налогоплательщиков во время карантина

Во время внеочередного заседания Верховной Рады 13 мая нардепы поддержали во втором чтении и в целом законопроект №3329-д. В нем говорится о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период карантина.

За законопроект № 3329-д проголосовали 333 народных избранника, сообщает 24 канал.

Актуально Налоговые каникулы: Минфин изучает, можно ли ввести и не развалить бюджет

Что предусматривает законопроект

продление до конца карантина ранее введенных налоговых льгот и послаблений в администрировании;

и послаблений в администрировании; продолжение освобождения от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность на период с 1 по 31 мая 2020 года;

за себя ФЛП и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность на период с 1 по 31 мая 2020 года; уменьшение минимального размера уставного капитала банков с 500 миллионов до 200 миллионов гривен;

с 500 миллионов до 200 миллионов гривен; продолжение упрощенных процедур капитализации банков до 1 августа 2024 года.

Важно! Полный текст законопроекта №3329-д вы можете прочитать на сайте Верховной Рады.

Ранее Кабинет Министров решил ввести денежную помощь на детей физических лиц-предпринимателей и людям, которые потеряли работу и зарегистрировались в центре занятости как безработные, во время карантина. Размер помощи – прожиточный минимум, установленный для ребенка определенного возраста. Оформить помощь можно на сайте Минсоцполитики.



Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала