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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Рада підтримала законопроєкт про додаткову підтримку платників податків під час карантину

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Законопроєкт №3329-д про платників податків під час карантину
Законопроєкт про додаткову підтримку платників податків / Getty Images

Під час позачергового засідання Верховної Ради 13 травня нардепи підтримали у другому читанні та у цілому законопроєкт №3329-д. У ньому мовиться про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо додаткової підтримки платників податків на період карантину.

За законопроєкт № 3329-д проголосували 333 народних обранці, повідомляє 24 канал.

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Що передбачає законопроєкт

  • продовження до кінця карантину раніше запроваджених податкових пільг та послаблень в адмініструванні;
  • продовження звільнення від сплати ЄСВ за себе ФОП та особами, які провадять незалежну професійну діяльність на період з 1 по 31 травня 2020 року;
  • зменшення мінімального розміру статутного капіталу банків із 500 мільйонів до 200 мільйонів гривень;
  • продовження спрощених процедур капіталізації банків до 1 серпня 2024 року.

Важливо! Повний текст законопроєкту №3329-д ви можете прочитати на сайті Верховної Ради.

Раніше Кабінет Міністрів вирішив ввести грошову допомогу на дітей фізичних осіб-підприємців та людям, які втратили роботу та зареєструвались у центрі зайнятості як безробітні, під час карантину. Розмір допомоги – прожитковий мінімум, встановлений для дитини певного віку. Оформити допомогу можна на сайті Мінсоцполітики.

Як Україна буде виходити з карантину
Як Україна буде виходити з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини політики Податки Законодавство Бюджет Податковий кодекс Верховний суд України
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