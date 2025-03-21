Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

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Что известно о рисках нового законопроекта

Правоохранительный комитет Рады утвердил законопроект, который дает Нацгвардии право использовать огнестрельное оружие, слезоточивый газ и беспилотные аппараты против митингующих.

Все это – в закрытом от общества режиме и под соусом предоставления Нацгвардии больше полномочий "для защиты государства". Зато новые правки от комитета предоставляют Нацгвардии больше полномочий "эффективно" разгонять митинги,

– отмечают в ЦПК.

Так, новая редакция законопроекта №10311 позволяет Нацгвардии:

применять огнестрельное оружие, в частности для прекращения массовых беспорядков, – еще и без надлежащего предупреждения об этом митингующих

использовать резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, а также электрошокеры к участникам беспорядков

маркировать нарушителей во время массовых беспорядков, например, краской

использовать беспилотники, но для чего именно – нардепы указывают очень обобщенно. Поэтому их могут использовать для наблюдения за митингующими

Стоит отметить, что Верховная Рада планирует проголосовать за этот законопроект во втором чтении на следующей неделе.

К слову, вскоре в парламенте во втором чтении рассмотрят законопроект об усиления ответственности для работников ТЦК и ВВК.